Колишнього “командиру полку ДНР” підозрюють у жорстокому поводженні з полоненими: ймовірно годував тих супом з соляркою

Колишнього “командиру полку ДНР” підозрюють у жорстокому поводженні з полоненими, фото: Донецька обласна прокуратура

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Підозру оголосили колишньому командиру “гвардійського окремого краматорського комендантського полку 1 армійського корпусу ДНР”. За даними правоохоронців, разом з підлеглими фігурант ймовірно знущався над військовими та цивільними полоненими, яких утримували у Донецьку по 100 чоловік у кімнаті. Серед іншого також називають кашу з піском та суп з запахом дизпалива, якою годували бранців.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, мешканець Сімферополя після захоплення НЗФ т. зв. “ДНР” частини регіону разом із підлеглими утримували у захопленій будівлі СБУ в Донецьку військовослужбовців Сил оборони, взятих у полон під час бойових дій, а також цивільних, безпідставно звинувачених у злочинах. В кімнаті, де одночасно перебувало понад 100 людей, чоловіки мусили спати по черзі. У якості ліжок використовувались дерев’яні дошки, щити та металеві стелажі, призначені для зберігання документації. Деяких потерпілих били на очах у решти для залякування.

Правоохоронці стверджують, що після затримання бранців не годували. Через декілька днів їм давали недоїдки каші з домішками макаронних виробів, піску і дрібного каміння, та суп із запахом дизельного пального. Питна вода була майже непридатною для вживання, і через її обмежену кількість ув’язнені не могли дотримуватися елементарної гігієни. Вперше чоловікам дозволили помитися лише через декілька місяців перебування у неволі. Згодом полоненим вдалось звільнитись з місць незаконного утримання.

Командира ж підозрюють у жорстокому поводженні з військовополоненими та цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Якщо чоловіка затримають і судитимуть не заочно, він може отримати до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, уродженця Новогродівки засудили за участь в терористичній організації. Суд визнав його винним у пошуку інформаторів для т. зв. “ДНР”.