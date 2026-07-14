Вирок суду. Ілюстративне фото: Pexels

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Заводський районний суд Запоріжжя заочно засудив до 13 років в’язниці колишнього співробітника Укрзалізниці, який обійняв керівну посаду в незаконній поліції окупантів у Василівці, що на Запоріжжі. На службі у загарбників той перебуває приблизно від 2022 року.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я фігуранта справи оприлюднили на порталі “Судова влада України”.

За матеріалами справи, засуджений Олександр П. до 2020 року очолював сектор аналітично-організаційної роботи департаменту економічної та інформаційної безпеки Укрзалізниці. Приблизно з жовтня 2022 року він добровільно обійняв посаду заступника начальника поліції з охорони публічного порядку у створеному окупаційною владою “Управлінні внутрішніх справ по м. Василівка і Василівському району” на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Не раніше 21 лютого 2023 року, після реорганізації цього органу, Олександр П. перейшов на посаду заступника начальника т.зв. ”відділу Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації “Василівський” у званні підполковника внутрішньої служби.

Суд встановив, що на цій посаді фігурант справи організовував, зокрема негласні, перевірки несення служби особовим складом відділів поліції та входив до числа відповідальних керівників у святковий період. За словами свідка, який бачив його особисто, він носив чорну форму місцевої поліції та мав при собі зброю.

Справу розглядали за відсутності обвинуваченого, адже той переховується від слідства. Провину Олександра П. суд встановив на підставі службового листування та кадрових документів, а також показань двох колишніх мешканців Василівки, які впізнали його за фото.

Фігуранта справи визнали винним у колабораційній діяльності, а саме в добровільному зайнятті посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених в умовах окупації (ч. 7 ст. 111-1 ККУ). Покарання — 13 років позбавлення волі, заборона обіймати деякі посади також на 13 років, а також конфіскація всього майна.

Вирок набере сили 8 серпня 2026 року, через 30 днів після його проголошення. До цієї дати фігурант справи має можливість подати апеляцію.

Нагадаємо, у Чернівцях 16 червня винесли вирок уродженці Сіверська Тетяні Ж, яку звинувачують у фінансуванні зміни конституційного ладу в Україні. Суд вважає, що фігурантка справи, проживаючи в Росії, організовувала збори для російських військових на суму понад 560 тис. грн.