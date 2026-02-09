Командир "АрБату" Айк Гаспарян. Фото: з російських джерел

На війні проти України загинув командир вірменського батальйону “Арбат” Айк Гаспарян. 34-річний окупант, ймовірно, брав участь у боях під Соледаром та Бахмутом.

Про це пишуть російські медіа з посиланням на так званого “голову Горлівського округу” Івана Приходька.

За його словами, Гаспарян загинув 9 лютого “під час виконання бойового завдання”. Інших подробиць фейковий посадовець не надав. На момент загибелі командиру “АрБату” було 34 роки.

Раніше журналісти видання “Медіазона” стверджували, що в серпні 2022 року Гаспаряна завербували на фронт найманцем ПВК “Вагнера” з виправної колонії № 5 в Рязанській області, де він відбував покарання за озброєний грабіж. Через пів року він перепідписав контракт і став командиром “АрБату”.

Батальйон воював спершу на Торецькому напрямку, а після виконував завдання на боці росіян на Курщині. Також медійники стверджують, що Гаспарян брав участь у боях під Бахмутом та Соледаром. У 2023 році лідер Росії Володимир Путін нагородив загарбника медаллю “За відвагу”.

Зазначимо, що батальйон “АрБат” створив бізнесмен і кримінальний авторитет з Горлівки Армен Саркісян. Він загинув у лютому 2025 року в Москві під час вибуху в житловому комплексі.

