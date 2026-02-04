Росіяни хочуть назвати нові вулиці окупованого Маріуполя на честь про загиблих “воєнкорів”: що відомо

Російські пропагандисти Іван Зуєв, Ростислав Журавльов та Анна Прокофьева, на честь яких хочуть назвати вулиці в окупованому Маріуполі. Фото: з російських джерел

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Загарбники хочуть “увіковічити пам’ять” про загиблих пропагандистів, назвавши вулиці окупованого Маріуполя на їхню честь. Імена російських “воєнкорів” нададуть новій житловій забудові українського міста.

Про це пише російське медіа “РИА Новости” з посиланням на документ, який опинився в їхньому розпорядженні.

Цю ініціативу висунув голова руху “Ветеранів Росії” — доброволець так званої “СВО” Ільдар Резяпов. Він направив звернення до очільників регіонів РФ, а також ватажку фейкової “ДНР” Денису Пушиліну — той і відгукнувся.

Окупанти хочуть “увіковічнити пам’ять” про трьох медійників пропагандистьких каналів — Івана Зуєва, Ростислава Журавльова та Анни Прокофьевой. Остання, як пишуть росіяни, загинула у Белгородській області, а інші двоє — на ТОТ України.

Жоден з цих “воєнкорів” не має відношення до загарбаного українського міста, однак росіяни називають таке рішення “особливо символічним”.

“Місто, яке пройшло через важкі випробування і відроджується до мирного життя, стає простором історичної пам’яті, де імена тих, хто ціною власного життя доносив правду про те, що відбувається, будуть вписані в міську тканину і суспільну свідомість”, — стверджується у зверненні.

Імена російських пропагандистів планують присвоїти новим вулицям у кварталах житлової забудови Маріуполя. Нагадаємо, російська компанія “Трансюжстрой” запланувала будівництво ще чотирьох житлових комплексів у Маріуполі. Землю під “іпотечну нерухомість” у центрі міста вони отримали від ватажка так званої “ДНР” Дениса Пушиліна. Звести новобудови планують на місці зруйнованих домівок місцевих.