Ілюстративне фото: Pexels

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Командира роти, який служив на Покровському напрямку, обвинувачують у привласненні та продажі військового засобу радіоелектронної боротьби. За даними слідства, техніку він збув у Дніпропетровській області за 180 тисяч гривень.

До суду скерували обвинувальний акт щодо командира роти, якого підозрюють у незаконному продажі військового обладнання. Про це повідомили в Донецькій спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

За даними слідства, у підрозділі перебував комплект засобу радіоелектронної боротьби “Удав А10” вартістю понад 207 тисяч гривень, який був закріплений за фігурантом.

Слідчі вважають, що командир роти, користуючись службовим становищем, привласнив засіб РЕБ і виставив його на продаж через інтернет.

На початку березня 2026 року у Дніпропетровській області чоловік нібито особисто передав обладнання покупцеві та отримав за нього 180 тисяч гривень.

Під час досудового розслідування військовий засіб повернули до частини.

Обвинуваченому інкримінують ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України — привласнення службовцем військового майна із використанням службового становища в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі.

Раніше ми розповідали, що державне бюро розслідувань передало до суду справу офіцера, який упродовж року, як вважають слідчі, безпідставно нараховував “бойові” виплати чотирьом підлеглим. Вони не брали участі у бойових діях та залишалися в тилу.