Стела при в'їзді до міста Покровськ Донецької області. Фото:Нацполіція

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Попри активні бойові дії у Покровську та Родинському, чотири депутати міськради вказали ці міста як місце проживання у деклараціях. Журналісти Вільного Радіо перевірили ці дані та з’ясували, де вони насправді перебувають.

Четверо з десятьох чинних депутатів Покровської міської ради у своїх деклараціях вказують, що живуть в зоні активних бойових дій. Це вдалося зʼясувати з даних офіційних декларацій, які подавали за 2025 рік до кінця березня 20226 року.

В Ірини Воробйової, Сергія Моісеєнка та Світлани Павлюкович за документами фактичне місце проживання збігається з реєстрацією у місті Покровськ. А Ольга Коваленко вказує, що проживає там, де і прописана — у місті Родинське.

Проте безпекова ситуація в Покровську і Родинському така, що проживати там цивільним небезпечно. З охоплених бойовими діями територій ще у листопаді 2025 року евакуація відбувалась лише за участі військових. Тоді в місті залишалося десь понад тисяча людей.

Журналістам Вільного Радіо вдалося зв’язатися з трьома депутатами Покровської міської ради, які вказали, що досі живуть у Покровську.

Ірина Воробйова зазначила, що переїхала ще у 2024 році і зараз живе у місті Світловодськ Кіровоградської області. У родини залишилася квартира 68 м² у Покровську, яка записана на сина Костянтина.

“Це помилково, напевно якось технічно. Я з мамою винаймаю житло і тут проживаю”, — каже депутатка.

Проте інформацію про орендоване житло Воробйова не вказала.

Так само про помилку у заповненні декларації сказала і Світлана Павлюкович. Вона з минулого року живе в Одесі.

“Я саме у вас на сайті читала матеріал про Дмитра Тришкіна і побачила там про місце реєстрації і проживання. Напевно я теж не звернула увагу і помилково вказала так”, — пояснює Павлюкович.

З нерухомості у Покровську в жінки було дві квартири 51,3 м² та 29,8м². Одну вона придбала у 2018 році, другу — у листопаді 2022 року. Іншої інформації про житло в декларації депутатки немає.

Сергій Моісеєнко був впевнений, що вказував правильне місце проживання у столиці. В його декларації справді вказано, що дружина Сергія орендує квартиру 41 м², але без інформації про населений пункт.

“Я раніше на два міста жив, їздив постійно. Але вже останнім часом живу тільки у Києві. Воно напевно якось технічно підтягнуло місце проживання по місцю реєстрації, а я не виправив”, — додає чоловік.

На Донеччині у Покровську в родини залишився будинок 59,1 м² та земельна ділянка 376 м².

З Ольгою Коваленко нам не вдалося зв’язатися і з’ясувати її теперішнє місце проживання. Втім за наявності додаткової інформації, ми оновимо матеріал.

Про зміну місця проживання у своїх деклараціях повідомили п’ятеро чинних депутатів Покровської міської ради. Троє з них переїхали до сусідньої області — Дніпропетровської. Анастасія Долга тепере живе у Павлограді, Геннадій Красний — в селищі Аули. Наталія Іваньо, яка наразі є заступницею начальника Покровської МВА, живе у Кам’янському. Ще двоє оселились у Рівненській та Хмельницькій області: Володимир Хижняк переїхав в село Козин, а Тетяна Радченко — у Кам’янець-Подільський.

Ще один чинний депутат Покровської міськради Денис Оріщенко останній раз звітував за 2023 рік. Тоді він вказував, що проживає у місті Родинське, де і прописаний. Втім наразі він або не подає звітність, або попросив НАЗК приховати її з безпекових питань.

Для довідки: Наприкінці жовтня 2025 року наші журналісти поцікавилися, скільки депутатів міських рад Донецької області залишаються на своїх посадах, а хто склав повноваження. На той момент у Покровській міській раді залишалися чинними 12 депутатів. Протягом минулого року троє склали свої повноваження за особистою заявою: Бондарчук Кирило Ігорьович;

Добреля Олена Вікторівна;

Погодін Михайло Олегович. За перший квартал 2026 року подали заяву про складання повноважень ще двоє. У лютому — Циганок Іван Іванович, а в березні — Тришкін Дмитро Володимирович. Тепер чинних депутатів у Покровській міськраді 10. Кворуму для ухвалення рішень на випадок скасування воєнного стану та потреби у проведенні засідань тут немає, оскільки у початковому складі Покровської міської ради було 38 депутатів — для ухвалення рішень потрібна щонайменше половина від цієї кількості.

Раніше ми писали про те, скільки в середньому заробляли і які ще доходи отримували очільники районів Донеччини у 2025 році. Минулого року в регіоні діяли пʼять із восьми офіційно створених районних адміністрацій. Журналісти Вільного Радіо проаналізували зарплатні відомості посадовців.

Робота над цим матеріалом стала можливою завдяки проєкту Fight for Facts, що реалізується за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.