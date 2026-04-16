Очільники райдержадміністрацій Донеччини у 2025 році. Зліва направо: Владислав Лаврик, Володимир Колосов, Олександр Панасенко, Вікторія Набокова, Сергій Кальян. Колаж: Вільне Радіо (якість фото посадовців покращена за допомогою штучного інтелекту)

Минулого року в регіоні діяли пʼять із восьми офіційно створених районних адміністрацій. Журналісти Вільного Радіо порахували, хто з їхніх керівників у середньому заробляв найбільше й найменше на посаді, а також дізналися, який ще дохід вони вказали у своїх деклараціях.

До рейтингу Вільного Радіо увійшли чинні керівники пʼяти райдержадміністрацій Донеччини: Бахмутської, Волноваської, Краматорської, Маріупольської і Покровської. Дані щодо їхньої заробітної плати на посадах ми отримали у відповідь на запити. Суми заробітку посадовців у матеріалі вказані після сплати податків — держслужбовцям нараховували на 23% більше. Щодо кожного з очільників цифри щомісячної зарплати усереднені, тобто загальний розмір зарплати за повні місяці фактичного керування (зокрема виконання обовʼязків голови РДА) поділений на кількість таких місяців. Водночас до складу загального заробітку не враховані допомога на вирішення соціально-побутових питань і оздоровлення. Це обовʼязкові виплати розміром не більше середньомісячної зарплати, які держслужбовцям нараховують раз на рік. Не увійшла до розрахунку також компенсація за дні невикористаної відпустки, яку виплачували деяким очільникам після переходу з виконуючого обовʼязки керівника на посаду голови РДА. Утім, ми окремо зазначили розмір цих виплат у матеріалі. Інформацію щодо іншого заробітку посадовців ми знайшли в Єдиному державному реєстрі декларацій. Узяті звідти дані наведені до вирахування податків, адже відсотки за ними варіюються.

Рейтинг очільників райдержадміністрацій Донеччини за сумою середньої заробітної плати. Інфографіка: Вільне Радіо (якість фото посадовців покращена за допомогою штучного інтелекту)

Подекуди понад 130 тисяч гривень на місяць: хто з очільників районів Донеччини заробляв найбільше

У 2025 році найбільшу зарплату серед колег отримував голова Маріупольської РДА Олександр Панасенко. Працювати в установі чоловік почав 28 жовтня 2025 року, і на відміну від колег матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань і оздоровлення на цій посаді ще не отримував (імовірно, її посадовцю виплатили раніше, від Департамента капітального будівництва ДонОДА, де чоловік працював до того). Утім, мав найвищий середньомісячний дохід — понад 130,8 тисяч гривень “на руки”. Це, зокрема, повʼязано з тим, що повну зарплату, яка увійшла до розрахунку, він отримував лише в листопаді й грудні, а в останній місяць року посадовці часто отримують більше, ніж в інші місяці.

Додатково до зарплати Олександр Панасенко отримав 272,6 тисячі гривень пенсії впродовж року.

На другому місці за сумою середньомісячного доходу опинився голова Бахмутської РДА Сергій Кальян. Він єдиний серед своїх колег пробув на посаді весь рік. У 2025-му чоловік отримував близько 115,7 тисячі гривень на місяць. Найбільш суттєвими складовими його зарплати були оклад і така ж надбавка за інтенсивність праці — майже по 443 тисячі за рік. Додатково Сергію Кальяну виплатили 104,8 тисячі гривень допомоги на вирішення соціально-побутових питань і 104,2 тисячі на оздоровлення.

Згідно з декларацією, Сергій Кальян також отримав 2 тисячі гривень “Зимової підтримки” й 125 тисяч гривень з продажу автівки. Оскільки машина легкова й для Сергія Кальяна це був перший продаж за рік, податки з цих доходів він не сплачував.

Замикає трійку лідерів очільник Волноваської РДА Владислав Лаврик. Протягом минулого року чоловік керував установою на різних посадах: із 12 лютого 2025-го був першим заступником й одночасно виконувачем обовʼязків голови, а 8 липня 2025 року офіційно очолив адміністрацію. Як фактичний керівник РДА Владислав Лаврик у середньому отримував близько 111,9 тисячі гривень щомісяця. Додатково йому виплатили понад 107,4 тисячі на вирішення соціально-побутових питань і близько 107,5 тисячі на оздоровлення. Також він отримав майже 83,4 тисячі компенсації за невикористані дні відпустки при переході з однієї посади на іншу.

Який ще дохід мав Владислав Лаврик у 2025 році, наразі невідомо. Станом на дату написання матеріалу журналісти Вільного Радіо не знайшли його щорічної декларації в реєстрі. Утім, це не означає, що посадовець її не подав. Декларацію могли приховати за зверненням від самого Владислава Лаврика.

Різниця в межах 10 тисяч гривень: хто з керівників райдержадміністрацій отримував найменше

Наступне місце рейтингу посідає голова Краматорської РДА Вікторія Набокова. З 21 лютого 2025 року вона як перша заступниця виконувала обовʼязки керівниці. І на найвищій на той момент посаді в РДА жінка в середньому заробляла понад 103 тисячі гривень щомісяця.

З усіх фактичних керівників районів області Вікторія Набокова єдина отримувала виплати за відрядження — загалом понад 123 тисячі гривень. А також серед колег на подібних посадах лише до її окладу застосовували коефіцієнти відповідно до постанов №787 і №391, що використовують під час дії воєнного стану й для прифронтових територій. Кожна з надбавок склала по 232,4 тисячі за весь час на посаді й увійшла до зарплати. А додатково жінка ще отримала близько 94,4 тисячі на вирішення соціально-побутових питань і понад 103,6 тисячі гривень на оздоровлення.

Зауважимо, що протягом 2025 року виключно як заступниці голови Краматорської РДА Вікторії Набоковій виплатили ще 164,8 тисячі гривень. Крім цього, згідно з декларацією, минулоріч їй нарахували тисячу “Зимової підтримки”, близько тисячі національного кешбеку та понад 10 тисяч відсотків за депозитом.

Найменше ж серед усіх керівників районів Донеччини у 2025 році заробляв очільник Покровської РДА Володимир Колосов. Як і його колега з Волноваського району, із 18 квітня 2025 року посадовець керував установою як виконуючий обовʼязків голови, а вже з 25 серпня 2025 року остаточно очолив її. У середньому за цей час Володимиру Колосову платили понад 101,7 тисячі гривень щомісяця. Додатково він отримав близько 96,4 тисяч на вирішення соціально-побутових питань і 85,1 тисячі на оздоровлення. Також йому компенсували 162,4 тисячі невикористаної відпустки при переході на посаду голови.

Поки ж Володимир Колосов працював виключно першим заступником минулого очільника Покровської РДА, у 2025 році йому виплатили близько 293,8 тисяч гривень. Додатково він отримав 308 тисяч пенсії і 1,5 тисячі гривень профспілкових виплат від Покровського районного комітету профспілки працівників державних установ.

Раніше ми розповідали, що задекларував керівник Донецької обласної прокуратури та його заступники у 2025 році.