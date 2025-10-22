Президент України Володимир Зеленський створив 10 військових адміністрацій на Донеччині. Фото: Офіс Президента України

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У розпорядженні №№120/2025-рп від 21 жовтня Президент України Володимир Зеленський призначив нову голову Маріупольської районної державної адміністрації. Посаду відтепер обіймає Олександр Панасенко. Він є переселенцем із Маріуполя і працює заступником директора одного з департаментів у ДонОДА.

Відповідне розпорядження опубліковане на офіційному сайті Офісу Президента України.

Попередню голову Маріупольської районної державної адміністрації, Воробйову Наталію Олександрівну, президент звільнив 16 квітня 2025 року згідно з поданою нею заявою.

Згідно з найбільш актуальною декларацією, яку подав Олександр Панасенко, він працює заступником директора департаменту капітального будівництва у Донецькій обласній державній адміністрації. Зареєстрований у Маріуполі, але наразі проживає у Дніпрі як переселенець.

На державній службі Панасенко заробив за 2024 рік 1 266 548 гривень (тобто приблизно 1 019 571 грн “на руки”). Також за цей період зміг отримати шість тисяч гривень державних виплат для ВПО.

У готівці посадовець станом на кінець 2024 року зберігав 550 тисяч гривень, а також 10 тис. доларів США. Ще 257 607 гривень Панасенко мав на банківських рахунках.

У серпні 2025 року Олександра Панасенка президент нагородив орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

Нагадаємо, у середу, 16 квітня, президент Володимир Зеленський підписав указ про створення 10 військових адміністрацій на території Донецької області. Їх утворили в громадах, які належать до Волноваського та Маріупольського районів. Журналісти Вільного Радіо розповіли, що відомо про новопризначених посадовців.