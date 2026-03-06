Вікторія Набокова. Ілюстративне фото: ДонОВА

У Краматорській районній державній/військовій адміністрації знову є голова — 5 березня президент призначив на цю посаду Вікторію Набокову. Вона працювала на різних посадах у Краматорській райадміністрації й раніше. Розповідаємо, що відомо про це призначення.

Розпорядження президента про відповідне призначення доступне на сайті ОПУ. Додаткову інформацію стосовно призначення розкрили у пресслужбі Донецької обласної державної адміністрації.

Вікторія Набокова була заступником попереднього голови Краматорської районної державної адміністрації Андрія Панкова з 2021 року, а далі обійняла посаду першого заступника голови району.

У лютому 2025 року Андрія Панкова призначили начальником Дружківської міської адміністрації, тому в.о. голови Краматорської районної державної адміністрації як перша заступниця стала Вікторія Набокова. Тоді вона коментувала своє призначення так:

“Так, я ж перша заступниця, тому, згідно з нашим розподілом обов’язків, виконувачкою обов’язків голови райдержадміністрації стаю я, поки нового голову не призначать… Зі мною [про можливе призначення на посаду голови райдержадміністрації] не говорили, ми тільки сьогодні зранку дізналися [20 лютого 2025-го], що Андрія Панкова звільнили…

Спочатку, у 2021 році, нас, заступників, було троє, але далі Юрія Люльку перевели очолювати Новодонецьку громаду, а Сергія Боєвського — Дружківську. Тобто у нас тут “кузня кадрів”, скажемо так. Ну нічого, впораємося, роботу я знаю, будемо працювати, а там будемо чекати на рішення нашого президента надалі. Робота мені знайома, нічого нового. Я на місці в Краматорську”, — розповідала Вікторія Набокова.

Перед призначенням на посаду голови райдержадміністрації посадовиця більш як рік виконувала відповідні обов’язки.

Нагадаємо, Вікторія Набокова як перша заступниця голови Краматорської райдержадміністрації брала участь у створенні центру підтримки ВПО “МиРазом”, який діє у Дніпрі. Журналісти Вільного Радіо спілкувалися з посадовицею та розповіли, як виникла ініціатива та чим вона корисна для українських родин.