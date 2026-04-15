Дмитро Тришкін, депутат Покровської міської ради (перший ліворуч). Фото: Покровська міськрада

Дмитро Тришкін, який був депутатом Покровської міської ради восьмого скликання, вирішив достроково скласти повноваження. У декларації він вказує проживання у Покровську, де тривають бойові дії, а також понад 1,7 млн грн доходу за 2025 рік.

Відповідне розпорядження начальника Покровської МВА опублікували ще 24 березня 2026 року. Журналісти Вільного Радіо проаналізували декларацію при звільненні та щорічну декларацію за 2025 рік тепер вже колишнього депутата міськради Дмитра Тришкіна.

Важливо: у тексті вказані суми доходів до вирахування податків — саме так вони фігурують у декларації. Зарплата оподатковується, тому на руки посадовець отримав на 23% менше від зазначеної суми. Відсоток податку за іншими статтями доходів варіюється, водночас пенсія, субсидія та інші соцвиплати не оподатковуються — їхній розмір у декларації відповідає тому, що реально отримала людина.

Зареєстрований Тришкін у Покровську, як і члени його родини. У декларації він вказує, що фактичне місце проживання збігається із зареєстрованим, що неможливо, зважаючи на безпекову ситуацію в місті. Там вже кілька місяців тривають активні бойові дії.

Скільки заробив депутат Покровської міськради за 2025 рік і майже весь перший квартал 2026 року

За минулий рік Дмитро Тришкін отримав понад 1,7 млн грн заробітної плати. З цих коштів 26 тис. грн йому заплатили на металургійному комбінаті “Запоріжсталь”, а 10 тис. грн — в АТ “Шахтоуправління “Покровське”. Тут чоловік працює за сумісництвом. Решту він отримав на основному місці роботи — в компанії “Метінвест”.

За перший квартал 2026 року депутат отримав майже 239 тис. грн зарплати від Метінвесту та майже 91 тис. грн на роботі за сумісництвом (понад 78 тисяч на Запоріжсталі та понад 12 тисяч на “Шахтоуправлінні “Покровське”).

Додамо, що Дмитро Тришкін не отримував оплату як депутат міської ради. Всі кошти він заробив, працюючи за фахом. Дмитро Тришкін є членом адвокатської асоціації.

Яке майно декларував депутат Покровської міської ради

Вся задекларована нерухомість родини розташована у Покровську. Йдеться про будинок (165,2 кв. м) та земельну ділянку (542 кв. м), які записані на дружину Дмитра Світлану Тришкіну. Також у Покровську є квартира (44 кв. м), записана на його матір Наталію Тришкіну.

Родина не вказує житло, яким володіє або яке орендує наразі.

У 2008 році Дмитро Тришкін придбав автомобіль Hyundai Sonata того ж року випуску за 119 тис. грн. Також у 2009 році чоловік став власником трактора марки ЮМЗ-6АЛ 1989 року випуску.

Які накопичення має Дмитро Тришкін

Станом на кінець 2025 року ексдепутат задекларував 1 млн грн готівкою. А на момент звільнення його накопичення зросли до 1,1 млн грн.

Рахунки Тришкін має у трьох банках: “ПриватБанк”, “Райффайзен Банк” та ПУМБ.

Для довідки: Наприкінці жовтня 2025 року наші журналісти поцікавилися, скільки депутатів міських рад Донецької області залишаються на своїх посадах, а хто склав повноваження. На той момент у Покровській міській раді залишалися чинними 12 депутатів. Протягом минулого року троє склали свої повноваження за особистою заявою. Тепер чинних депутатів 11. Кворуму для ухвалення рішень тут немає, оскільки у початковому складі Покровської міської ради було 38 депутатів — для ухвалення рішень потрібна щонайменше половина від цієї кількості.

