Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін подав декларацію за 2025 рік. У ній — понад 2 млн грн зарплати, мільйонні заощадження, десятки тисяч доларів готівкою та нерухомість на узбережжі. Найбільші доходи у родині — від бізнесу дружини.

Про статки та майно родини Вадима Філашкіна журналісти Вільного Радіо дізналися зі звітності посадовця в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Важливо: у тексті вказані суми доходів до вирахування податків — саме так вони фігурують у декларації. Зарплата оподатковується, тому на руки посадовець отримав на 23% менше від зазначеної суми. Відсоток податку за іншими статтями доходів варіюється, водночас пенсія, субсидія та інші соцвиплати не оподатковуються — їхній розмір у декларації відповідає тому, що реально отримала людина.

Скільки отримав за 2025 рік Вадим Філашкін і його родина

За рік начальник Донецької ОВА отримав майже 2,2 млн грн зарплати. Ще майже 250 тис. грн склала його пенсія. Крім цього, він задекларував 80 тис. грн доходу від продажу нерухомості та майже 17 тис. грн субсидії.

Дружина посадовця Вікторія Філашкіна за рік заробила понад 5 млн грн від підприємницької діяльності. Також вона отримала близько 500 грн кешбеку та понад 677 тис. грн від продажу рухомого майна, ймовірно, автомобіля — у декларації за 2024 рік йшлося про дві автівки у власності жінки, тоді як у новій звітності фігурує лише одне. Ще 80 тис. грн Вікторія Філашкіна отримала від продажу нерухомості. Як зазначено в декларації, угода з продажу нерухомого майна відбулася 12 грудня 2025 року, однак про яке саме майно йдеться, у документі не уточнюється.

Син посадовця Назар Філашкін задекларував майже 400 тис. грн доходу від підприємницької діяльності.

Для порівняння, у 2024 році Вадим Філашкін отримав 2,35 млн грн зарплати та 239 тис. грн пенсії. Натомість дохід його дружини від бізнесу був значно меншим — 441 тис. грн. Вона також отримувала соціальні виплати як ВПО, кешбек і “зимову тисячу”.

Які заощадження декларує родина начальника Донецької ОВА

Серед заощаджень у Філашкіна — 6 445 758 сукупно на двох банківських рахунках, а також 13 тис. доларів готівкою.

Його дружина має загалом на банківських рахунках 479 154 грн, а також 44 тис. доларів готівкою.

У сина — 124 696 грн на рахунку і 2 тис. доларів готівкою.

На кінець 2024 року Вадим Філашкін мав 4,387 млн грн на рахунках і 23 тис. доларів готівкою, тоді як у його дружини було понад 10 тисяч грн на рахунках і 11 тис. доларів готівкою.

Яке майно декларує очільник Донеччини

Основна нерухомість родини розташована у Миколаївській області. Зокрема, сам Філашкін володіє земельною ділянкою у Новій Одесі площею 1100 кв. м, нежитловим приміщенням у Коблевому (57 кв. м) та ще однією земельною ділянкою у Коблевому площею 420 кв. м. Крім цього, він є співвласником пансіонату “Чорне море” у Коблевому — 50% належить йому, ще 50% — Тетяні Сємаєвій. Загальна площа об’єкта — 986 кв. м. Також він разом зі співорендаркою, тією ж Тетяною, орендує земельну ділянку у Коблевому площею 1000 кв. м.

За даними аналітичної системи YouControl, підприємиця з таким іменем та прізвищем раніше здавала нерухомість в оренду — саме це було її основним видом діяльності як ФОП. Зараз вона вже не зареєстрована як підприємець.

Родина має право користування квартирою у Миколаєві площею близько 130 кв. м, якою володіє співвласниця пансіонату Філашкіна. Ще одна квартира в Одесі, яку придбала Тетяна Сємаєва у 2024 році, використовується як місце тимчасового проживання дружини та сина.

Дружина посадовця володіє нежитловим приміщенням у Коблевому площею 106,5 кв. м, а також двома земельними ділянками — на 100 і 120 кв. м.

У власності родини є один автомобіль — Toyota RAV4 Hybrid 2021 року вартістю 1 млн 37 тис. грн, оформлений на Вікторію Філашкіну. Вона також володіє 100% ТОВ “Туристична агенція “Паріжелль” та 75% у ТОВ “ВВ-КОМ”.

Раніше ми писали, що начальник Слов’янської МВА Вадим Лях задекларував понад мільйон гривень зарплати за рік та будинок у подарунок.