Командира стрілецького батальйону поліції Донеччини Рустема Менумерова відзначили орденом “Богдана Хмельницького ІІІ ступеня”. Поліцейський на службі з 2013 року.

Про це повідомили у МВС України.

Там розповіли, що президент Володимир Зеленський відзначив Менумерова на іфтарі – вечері, яка проводиться під час священного для мусульман місяця Рамадану. Командира стрілецького батальйону поліції Донеччини нагордили орденом “Богдана Хмельницького ІІІ ступеня”.

“Ця висока відзнака заслужена відвагою, стійкістю на полі бою, відданістю побратимам і Україні. Вона є визнанням доблесті всього бойового підрозділу”, – зазначили у міністерстві.

Відомо, що Менумеров на службі у поліції з 2013 року. У перші роки війни він двічі зазнав поранень: у 2014 – при відбитті штурму обласного управління міліції в Донецьку, у 2015 – під час затримання групи диверсантів у Маріуполі, які готували теракт.

Чоловік також служив у спецпідрозділі КОРД. Разом з бійцями “Азову” обороняв Маріуполь на початку відкритого вторгнення. Серед захисників був і його рідний брат, який пережив полон.

Рустем – кримський татарин за походженням.

