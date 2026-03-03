Бійці 63 ОМБр із прапором бригади, 2025 рік. Фото: 63 ОМБр

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

63 окремій механізованій бригаді ЗСУ присвоїли почесне найменування “Лиманська”. Підрозділ воює в районі міста із березня 2023-го. Раніше пропозицію про таке найменування виносили на громадське обговорення.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з указу на сайті Президента України.

Як йдеться у документі, почесне найменування 63 ОМБр присвоїли “з метою відновлення історичних традицій національного війська, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України”. Указ 2 березня підписав президент Володимир Зеленський.

Зазначимо, що у січні 2026-го влада Лимана виносила пропозицію щодо надання цього почесного звання на громадське обговорення. В обґрунтуванні до ініціативи посадовці пояснювали: 63 окрема механізована бригада виконує завдання на Лиманському напрямку з 25 березня 2023-го й дотепер.

Так, за більш як два роки підрозділ ліквідував близько трьох тисяч російських військових. Були й втрати окупантів у техніці — понад 400 одиниць, серед яких танки, ББМ, гармати, системи “Солнцепьок” та інші, казали у військовій адміністрації.

“З огляду на значний внесок у захист Лиманської міської територіальної громади, проявлений героїзм особового складу та тісний зв’язок бригади з територією громади, ініціатива щодо присвоєння почесного найменування “Лиманська” є формою визнання заслуг військової частини та вшанування мужності українських військовослужбовців”, — зазначали у Лиманській МВА.

Нагадаємо, українські військові знищили реактивну систему залпового вогню “Град” та російський дрон-ретранслятор “Князь Віщий Олег” на Лиманському напрямку. Там тривають російські атаки, армія країни-агресорки намагається використати чисельну перевагу для подальших просувань.