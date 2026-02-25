Стела на в'їзді до Лимана. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Українські військові знищили реактивну систему залпового вогню “Град” та російський дрон-ретранслятор “Князь Віщий Олег” на Лиманському напрямку. Там тривають російські атаки, армія країни-агресорки намагається використати чисельну перевагу для подальших просувань.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” розповів начальник відділення комунікацій 60 окремої механізованої Інгулецької бригади Максим Білоусов.

У 60 бригаді ЗСУ стверджують, що співвідношення сил між українськими та російськими військовими на Лиманському напрямку подекуди сягає 6:1 або 10:1. Російські масові атаки призводять до “суттєвих втрат”, вважають у підрозділі.

Там зазначили, що окупанти активно застосовують FPV-дрони, а також безпілотники “Молнія” та “Молнія-2” на електродвигунах для порушення української логістики. Влучання загарбників фіксують навіть у порівняно віддалених від фронту локаціях.

Начальник відділення комунікацій 60 бригади Максим Білоусов повідомив, що українські підрозділи нещодавно знищили РСЗВ “Град”, а сили протиповітряної оборони збили дрон “Князь Віщий Олег”, здатний виконувати функції розвідника та ретранслятора для FPV-дронів. Оборонці Лиманського напрямку, за словами Білоусова, ведуть роботу з виявлення загарбників та затримки їхнього просування.

Військовий зазначив, що російських новобранців почали готувати менше часу перед відправленням на фронт: якщо раніше вони потрапляли на війну приблизно через місяць, то тепер — уже через 14–15 днів. Частина з них виконує завдання диверсійно-розвідувальних груп, однак більшість, за його оцінкою, — має слабку підготовку.

