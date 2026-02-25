Бронеавто Senator Roshel. Фото: "Армія інформ"

Канада продовжить військову операцію UNIFIER з підготовки українських військових до 2029 року та надасть державі новий пакет підтримки: 449 бронеавтомобілів і 20 мільйонів канадських доларів (близько 12.3 млн євро) на відновлення енергетичної інфраструктури.

Про це з приводу четвертої річниці вторгнення оголосив міністр оборони Девід Макгінті, повідомили на сайті уряду Канади.

Так, Канада вирішила збільшити чисельність особового складу, залученого до навчальної місії UNIFIER, а також продовжила її на три роки — до 2029-го. У межах пакета підтримки Україні передадуть 449 бронемашин: 66 легких General Dynamics і 383 броньовані Senator Roshel.

Загалом країна планує витратити на військову допомогу Україні у 2026-2027 роках понад 2 мільярди канадських доларів, що дорівнює приблизно 1,23 млрд євро або 1,46 млрд американських доларів.

Додатково, повідомили у пресслужбі уряду країни, Канада виділяє близько 12.3 млн євро до Фонду енергетичної підтримки України: кошти спрямують на закупівлю обладнання для ремонту та відновлення критичної інфраструктури, пошкодженої російськими ударами.

Також з нагоди вторгнення Канада запровадила економічні санкції проти 21 людини, 53 компаній і 100 суден так званого “тіньового флоту Росії”, а також знизила граничну ціну на російську нафту — з 47,60 до 44,10 долара за барель. Таким чином держава намагається знизити здатність Росії проводити війну проти України, уточнили в уряді країни.

Нагадаємо, до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії про допомогу Україні оголосили також у Великій Британії. Там представили новий пакет підтримки України загальною вартістю у 55,7 млн фунтів стерлінгів (близько 75,12 млн доларів США).