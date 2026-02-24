Підтримка Британії для України. Ілюстративне фото: Укрінформ

До четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії Велика Британія представила новий пакет підтримки України загальною вартістю у 55,7 млн фунтів стерлінгів (близько 75,12 млн доларів США).

Про це повідомили у пресслужбі уряду Великої Британії.

Пакет допомоги розділений на кілька складових. Так, 20 мільйонів фунтів стерлінгів спрямують на екстрену підтримку української енергосистеми. Кошти використають для ремонту й захисту електромереж, а також для забезпечення додаткових потужностей генерації.

Ще 30 млн фунтів стерлінгів виділили на зміцнення стійкості українського суспільства, а також на підтримку ініціатив, спрямованих на притягнення винних до відповідальності за воєнні злочини.

Окремо у Великій Британії передбачили 5,7 млн фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги для громад, що розташовані в безпосередній близькості до лінії фронту.

Окремим напрямом у межах пакета підтримки є навчання українських пілотів на території Великої Британії — вони здобуватимуть кваліфікацію інструкторів із польотів на гелікоптерах.

“Оскільки жорстока війна, яку Путін очікував виграти за тиждень, вступає у п’ятий рік, уряд Великої Британії ясно дає зрозуміти, що захист України — це безпека Британії”, — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що передача Росії контролю над усією Донеччиною означатиме фактичне залишення сотень тисяч мешканців регіону. Посадовець впевнений, що цей крок може зупинити війну бодай на якийсь час, однак також він спричинить розкол в українському суспільстві.