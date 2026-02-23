Бійці Сил оборони України. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що передача Росії контролю над усією Донеччиною означатиме фактичне залишення сотень тисяч мешканців регіону. Посадовець впевнений, що цей крок може зупинити війну бодай на якийсь час, однак також він спричинить розкол в українському суспільстві.

Про це президент заявив у інтерв’ю BBC.

“Я не дивлюся на це просто як на землю. Я сприймаю це як покидання — послаблення наших позицій, залишення сотень тисяч наших людей, які там живуть. Саме так я це бачу. І я впевнений, що такий “відступ” розколе наше суспільство”, — заявив президент в інтерв’ю.

Він зазначив, що добровільна здача всієї Донеччини тимчасово задовольнила б лідера країни-агресорки Росії Володимира Путіна, оскільки Росії потрібна пауза у війні. Втім, вважає Володимир Зеленський, ця пауза була б нетривалою.

За словами президента, європейські партнери України вважають, що Росії може знадобитися від трьох до п’яти років для відновлення, тоді як він припускає, що це може статися за “кілька років”. Зеленський додав, що не знає, куди Росія могла б рухатися далі, однак переконаний, що вона намагатиметься продовжити війну.

“Я вважаю, що зупинити Путіна сьогодні та не допустити окупації України (всієї території держави, — ред.) — це перемога для всього світу. Адже Путін не зупиниться на Україні”, — додав президент.

Він водночас заявив, що Україна поверне всі окуповані території, але наразі їй бракує людей і зброї для цього. За його словами, спроба зробити це зараз призвела б до втрати “величезної кількості людей — мільйонів людей”, з огляду на чисельність російської армії та ціну таких кроків.

Для повернення міжнародно визнаних кордонів Україні не вистачає озброєння, зазначив президент. Він додав, що постачання необхідного частково залежить від міжнародних партнерів.

Нагадаємо, наступний етап перемовин між Україною та Росією може пройти 26-27 лютого (четвер-п’ятниця). Головною темою на перемовинах залишається питання територій, РФ продовжує наполягати на контролі над Донбасом, заявив керівник ОПУ Кирило Буданов.