Обмін полоненими 5 лютого 2026 року. Фото: Володимир Зеленський

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував хід перемовин та анонсував новий обмін полоненими. Посадовець сподівається, що обмін пройде вже поточного тижня (23 лютого — 1 березня), а також очікує, що він буде масштабнішим попереднього.

Про це керівник ОП Кирило Буданов заявив у коментарі для “Суспільного”.

“Ми працюємо над цим (новим обміном, — ред.). Значна цифра. Більше, ніж минулого разу, скажімо так”, — заявив посадовець.

Зазначимо, попередній обмін полоненими відбувся 5 лютого, тоді на підконтрольну територію вдалося повернути загалом 157 українців, переважна більшість з яких — військовослужбовці.

Також Кирило Буданов заявив, що новий раунд перемовин між Росією та Україною може пройти, ймовірно, 26-27 лютого (четвер-п’ятниця). Головною темою на перемовинах залишається питання територій, РФ продовжує наполягати на контролі над Донбасом.

Хід перемовин Кирило Буданов оцінив зі стриманим оптимізмом

“Я дивлюся на це (процес перемовин, — ред.) зі стриманим оптимізмом, але все рухається вперед”, — зазначив посадовець.

Нагадаємо, станом на 14 лютого 2026 року в російському полоні ще перебувають близько 7 тисяч українців. Водночас в українському полоні є понад 4 тисячі росіян. Володимир Зеленський заявив про готовність обміняти з Росією всіх на всіх.