Комбрига 155 бригади Станіслава Лучанова затримали: що відомо про справу

Затриманий комбриг 155-ї бригади Станіслав Лучанов. Фото: hromadske

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Командира 155 механізованої бригади Станіслава Лучанова, якому закидають викрадення й вбивства цивільних на Київщині, затримали. Він став десятим підозрюваним у цій справі — раніше правоохоронці затримали девʼятьох бійців бригади. Серед них, як пишуть медіа, був командир батальйону Олексій Долголенко.

Про це повідомили у Національній поліції України та президент Володимир Зеленський.

Як пише видання “Цензор. нет”, комбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова затримали у Києві. Він став десятим підозрюваним у справі про викрадення братів Максима та Романа Мосейчуків — інформацію про їхнє безвісне зникнення правоохоронці отримали 3 липня. Одразу після цього слідчі та оперативники розпочали масштабний комплекс розшукових заходів.

Правоохоронці розповіли, що під час розслідування справи опрацювали десятки камер відеоспостереження, проаналізували маршрути пересування транспортних засобів, встановили використані автомобілі та зібрали докази, які дали змогу поетапно відтворити хронологію злочину:

“Встановлено, що між одним із братів та місцевою мешканкою напередодні виник словесний конфлікт через те, що молодики гучно слухали музику та каталися на мотоциклах. У відповідь на зауваження брати висловилися нецензурною лайкою. Згодом чоловік односельчанки, який є військовослужбовцем, вимагав вибачень перед його дружиною, однак чоловіки у грубій формі відмовили. Вирішивши помститися, зловмисник залучив до злочинного плану інших військовослужбовців.

За даними слідства, фігуранти проникли на територію домоволодіння потерпілих, застосовуючи вогнепальну зброю, силоміць вивезли на автомобілі двох чоловіків до іншої області, незаконно утримували їх упродовж тривалого часу, після чого вбили”, — йдеться у матеріалах справ.

9 липня поліціянти встановили місце приховування тіл убитих. Під час огляду вони виявили численні вогнепальні поранення, які “свідчать про особливу жорстокість скоєного злочину”.

“Усе, що ними (підозрюваними — ред.) робилося, буде детально перевірено. Це справа, яка стосується не однієї громади й не однієї тільки Київщини. Встановити повну правду та притягнути до відповідальності всіх винних — це потреба всієї країни. Так і буде“, — написав президент.

Він також розповів, що керівник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник разом із начальником поліції області Андрієм Рубелем спілкувались із громадою Калинівки: “Усе, що було обіцяно людям під час цього спілкування, має бути реалізовано в повному обсязі”.

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За даними джерел hromadske у правоохоронних органах, поліція затримала дев’ятьох бійців 155 бригади за підозрою у викраденні людей . Серед затриманих — командир батальйону 155 бригади Олексій Долголенко.

Джерела медіа також повідомили, що командир 155 механізованої бригади Станіслав Лучанов після того, як його бійців затримали, зник. Згодом в ОК “Південь” підтвердили, що Лучанов самовільно залишив військову частину — його розшукували.

Невдовзі Військова служба правопорядку заявила, що колишньому комбригу вручили підозру, але знайти його тоді не вдалося.

Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на 60 діб для сімох військовослужбовців, а згодом і для восьмого підозрюваного за підозрою у вбивстві двох цивільних, писало hromadske із посиланням на керівника організації “Громадський Контроль Київщина” Максима Закаблуковського. На суді командир батальйону Олексій Долголенко не назвав замовника.

Нагадаємо, на Київщині суд затвердив угоду про визнання винуватості з військовослужбовцем, який тричі незаконно збував бойову зброю та боєприпаси. Один з епізодів, про які йдеться, відбувся поблизу передової у Донецькій області, де той виконував бойові завдання.