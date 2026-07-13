Автомат сімейства АК. Ілюстративне фото: "Львівський портал"

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На Київщині суд затвердив угоду про визнання винуватості з військовослужбовцем, який тричі незаконно збував бойову зброю та боєприпаси. Один з епізодів, про які йдеться, відбувся поблизу передової у Донецькій області, де той виконував бойові завдання.

Відповідний вирок Васильківського міськрайонного суду Київської області журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

За матеріалами справи, засуджений не пізніше 1 січня 2026 року незаконно придбав автомат АК-74 і того ж дня продав його за 30 тисяч гривень у Києві на вулиці Кондратюка. Покупець одразу добровільно передав зброю правоохоронцям.

Другий епізод стався поблизу бойових позицій у Донецькій області: не пізніше 20 січня 2026 року військовослужбовець придбав автомат АК-12 та три патрони калібру 5,45 мм, а 20 січня близько 10:44 продав їх за 42 тисячі гривень у селі Привілля Краматорської громади. Ця закупівля була контрольованою — зброю придбали правоохоронці.

Третє правопорушення зафіксували 15 лютого 2026 року, коли фігурант справи збув два автомати АК-74 та понад тисячу патронів калібру 5,45 мм на загальну суму 60 тисяч гривень. Того ж дня поліція під час обшуку гаража в кооперативі “Сонячний” у Василькові на Київщині виявила автомат АКСМ з боєприпасами, який засуджений незаконно зберігав. Фігуранта справи у цей день затримали.

На суді обвинувачений повністю визнав свою провину і підтвердив, що уклав угоду з прокурором без примусу, а також зазначив, що зробив благодійний внесок у розмірі 100 тис. грн на користь Центру спеціального призначення “Омега” Національної гвардії. Він покаявся, сприяв слідству, має малолітніх дітей на утриманні та брав участь у бойових діях. Все це суд врахував як пом’якшувальні обставини.

За незаконне придбання, зберігання, носіння й збут зброї та боєприпасів фігуранта справи засудили до 4 років позбавлення волі умовно, з іспитовим терміном на один рік. Вилучену зброю, боєприпаси та гроші від продажу конфіскували, а з засудженого стягнули понад 33 тисячі гривень витрат на експертизи.

До 1 серпня фігурант справи може подати апеляцію. Якщо цього не станеться, вирок набуде законної сили.

Нагадаємо, 54-річного посадовця Краматорської міської ради взяли під варту за підозрою у зберіганні дитячої порнографії та незаконному зберіганні зброї й боєприпасів. Суд передбачив альтернативу у вигляді застави.