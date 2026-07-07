Посадовець, якого підозрюють у зберіганні дитячої порнографії та зброї. Фото: Донецька обласна прокуратура

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54-річного посадовця Краматорської міської ради взяли під варту за підозрою у зберіганні дитячої порнографії та незаконному зберіганні зброї й боєприпасів. Суд передбачив альтернативу у вигляді застави.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства, посадовець свідомо завантажив до власного облікового запису Google шість файлів із забороненим контентом за участю неповнолітніх та малолітніх дітей, зокрема фото оголених хлопчиків та сцени їхньої сексуальної експлуатації. Експертизи підтвердили, що ці зображення є дитячою порнографією.

2 липня 2026 року слідчі за санкцією суду провели обшук у квартирі підозрюваного. Під час обшуку правоохоронцям вдалося виявити два ноутбуки, роутер і мобільний телефон, а також зброю: пістолет Макарова, пістолет ТТ, понад 200 набоїв, уламкову ручну гранату та обороно-наступальну протипіхотну гранату із запалами, стверджують в Донецькій обласній прокуратурі.

Слідство кваліфікувало дії посадовця за двома статтями Кримінального кодексу України: отримання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем з метою зберігання без наміру збуту чи розповсюдження (ч. 1 ст. 301-1), а також незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї й боєприпасів (ч. 1 ст. 263).

Максимальне покарання за даними статтями — сім років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на три роки.

Нагадаємо, у червні в Краматорську затримали начальника одного з місцевих комунальних підприємств та його підопічну. За даними слідства, вони організували схему з бронюванням військовозобовʼязаних — на цьому заробили майже 400 тисяч гривень. Нині обох підозрюють у заволодінні чужим майном та зловживанні службовим становищем.