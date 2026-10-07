Комісії призупинили розгляд кожної третьої заяви щодо знищеного житла, — Алтуніна: що радять власникам

Знищена домівка та “єВідновлення”. Ілюстративний колаж: Вільне Радіо

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Розгляд кожної третьої заяви щодо знищеного в Україні житла призупинили. Йдеться про понад 60 тисяч заяв зі 186 432 поданих. Що рекомендують робити власникам таких домівок — читайте далі.

Про це розповіла представниця уповноваженого Верховної Ради з захисту прав людей, постраждалих від збройної агресії Ольга Алтуніна.

За її словами, в серпні-вересні Офісу омбудсмана вдалося поновити права 721 людини. Серед звернень були й проблеми з отриманням компенсації за зруйноване житло — один з таких випадків стосувався 71-річної жительки Мирнограда. Її домівку знищив російський обстріл: жінка подала заяву на відшкодування, надала фотографії та супутникові знімки. Однак її заява залишилася без належного розгляду.

“Після втручання уповноваженого докази розглянули повторно, рішення переглянули, а право жінки на компенсацію поновили”, — каже Алтуніна.

Вона уточнила, що нині з 186 432 заяв щодо знищеного житла 61 856 призупинені. Це 33% від усіх поданих заявок або ж кожна третя.

Що робити якщо розгляд заяви на компенсацію призупинили

1. Перевірте причину призупинення

Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації має повідомити заявника про призупинення не пізніше наступного робочого дня після ухвалення рішення. У рішенні має бути зазначений вичерпний перелік підстав, через які розгляд заяви зупинили, каже Ольга Алтуніна.

Якщо заяву подавали через “Дію” — перевірте повідомлення та статус заяви. Для уточнення інформації звертайтеся до комісії, яка розглядає вашу заяву. Їх утворюють органи місцевого самоврядування або військові адміністрації відповідної громади.

2. Якщо бракує документів або відомостей — подайте їх

У ситуації, коли причиною призупинення стала відсутність необхідних документів або відомостей, представниця радить усунути саме ту причину, яка зазначена у рішенні комісії. Більше вимагати там не можуть — лише якщо потреба в інших паперах виникла вже після подання додаткових. Щойно причину вдастяться усунути, комісія матиме пʼять робочих днів на поновлення розгляду.

3. Якщо житло неможливо обстежити на місці

Для знищеного житла на визначених територіях активних та можливих бойових дій передбачене дистанційне обстеження. Його проводить комісія без фізичного доступу до об’єкта. Для встановлення факту знищення можуть використовуватися супутникові знімки, матеріали з безпілотників, фото та відео заявника, дані поліції та ДСНС.

Якщо наявних матеріалів недостатньо, заявнику надають 90 календарних днів для подання додаткових матеріалів.

4. Якщо ви не знаєте, яка комісія розглядає заяву

Зверніться до органу місцевого самоврядування або військової адміністрації громади, де розташоване знищене житло. Комісія має надавати заявникам інформацію та консультації щодо отримання компенсації.

Консультацію щодо програми “єВідновлення” також можна отримати через урядову гарячу лінію 1545.

Якщо ви усунули причину призупинення, надали необхідні документи та докази, але розгляд заяви не поновлюють, надані матеріали не враховують або ваші права під час розгляду заяви порушують — в Офісі омбудсмана закликають звертатися до них через поштову скриньку: [email protected].

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо вже детально розповідали як отримати компенсацію за зруйновану оселю та що треба знати про ці процедури.