Суд зобов’язав Росію виплатити компанії з Дніпра понад 94 тис. доларів

Добропілля. Фото: Вільне Радіо

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Господарський суд Донецької області зобов’язав Росію виплатити дніпровській компанії “Омега” 94 554 долари компенсації за неможливість вести бізнес у Добропіллі та Білозерському через війну. Окремо з держави-агресорки постановили стягнути 62 902 гривні судового збору.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Омега” зареєстроване у Дніпрі. До суду компанія звернулася 11 травня 2026 року.

У позові представники підприємства зазначили, що через збройну агресію Росії компанія не змогла продовжувати працювати у Добропіллі та Білозерському. Також підприємство втратило можливість користуватися своїм майном.

За ці втрати “Омега” просила Росію компенсувати 94 554 долари США — це близько 4,2 мільйона гривень. Зокрема, компанія розрахувала гроші, які могла б отримати від роботи магазину.

Відповідачем у справі була Російська Федерація в особі Генеральної прокуратури РФ. Щоб повідомити російську сторону про позов, суд зобов’язав “Омегу” перекласти ухвалу російською мовою, засвідчити переклад у нотаріуса та надіслати документи до посольства Росії.

Компанія відправила документи до посольства РФ у Польщі. Також Росію повідомляли про розгляд справи через оголошення на сайті “Судова влада України”. Представники російської сторони на засідання не приходили.

17 вересня 2026 року Господарський суд Донецької області задовольнив позов повністю. Суд зобов’язав Росію виплатити “Омезі” 94 554 долари США та 62 902 гривні судового збору до державного бюджету України.

Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Як і в інших подібних справах, фактичне отримання цих грошей наразі залишається невизначеним. Водночас рішення суду фіксує суму, яку компанія зможе вимагати як компенсацію, якщо у майбутньому запрацює міжнародний механізм відшкодування або з’явиться можливість стягнути кошти з активів Росії.

Раніше ми розповідали про агрофірму “Агротіс” з Донеччини, яка через суд домоглася рішення про компенсацію від Росії на понад 1,5 млрд грн.