Компенсації за зруйноване житло отримають ще шестеро мешканців Соледарської громади

Стела Соледару. Ілюстративне фото: IZOLYATSIA

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У Соледарській міській ВА затвердили нові рішення комісії з надання компенсації за знищену нерухомість — її отримають ще шестеро власників зруйнованого внаслідок війни житла.

Про це йдеться у розпорядженні начальника Соледарської міської військової адміністрації №342р від 14 вересня.

Цього разу руйнування найбільшої кількості будинків вдалося підтвердити у Міньківці — загалом три адреси. Ще два житлові сертифікати нададуть за нерухомість у Никифорівці, а один — у Голубівці.

Зазначені населені пункти належать до переліку територій активних бойових дій, тому там можна застосувати механізм дистанційного обстеження. Загалом на 17 вересня у громаді таких населених пунктів залишилося 12:

село Бондарне;

село Васюківка;

село Голубівка;

село Діброва;

село Липівка;

село Міньківка;

село Никифорівка;

село Оріхово-Василівка;

село Пазено;

село Привілля;

село Федорівка Друга;

село Хромівка.

Подати заяву щодо компенсації за житло, яке залишилось на окупованих територіях, поки неможливо.

Загальна кількість погоджених компенсацій за зруйноване житло мешканцям громади за вересень 2026 року вже досягла 15.

Нагадаємо, спортсменці Анні Стеценко, освітянину Сергію Лотохову, літераторці Світлані Решетовій та військовому Олександру Юнгу надали звання “Почесний громадянин Соледарської громади”. Це найвища відзнака на місцевому рівні. Журналісти Вільного Радіо вже писали, що відомо про цих людей та як вони пов’язані із громадою.