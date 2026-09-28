 Компенсації за зруйноване житло погодили ще двом мешканцям Соледарської громади: що відомо
Підтримати
RU
Крамничка Підтримати

Компенсації за зруйноване житло погодили ще двом мешканцям Соледарської громади

В'ячеслав Попович
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

Соледарська міська ВА затвердила ще два рішення про надання компенсацій за зруйноване житло заявникам із громади. Цього разу сертифікати за програмою “єВідновлення” отримають власники нерухомості у Васюківці й Міньківці.

Про це йдеться у розпорядженні начальника Соледарської міської військової адміністрації №354р від 25 вересня 2026 року.

Обидва села офіційно належать до зони активних бойових дій: цей статус населеного пункту дозволяє місцевій комісії проводити обстеження житла у дистанційному форматі. Водночас позиція аналітиків стосовно Васюківки й Міньківки розходиться з офіційною: DeepState маркує ці села як окуповані.

Загалом на 28 вересня, за офіційним переліком від Мінгромад, у Соледарській громаді переважна більшість населених пунктів вже окупована, у зоні активних бойових дій залишаються наступні:

  • село Бондарне;
  • село Васюківка;
  • село Голубівка;
  • село Діброва;
  • село Липівка;
  • село Міньківка;
  • село Никифорівка;
  • село Оріхово-Василівка;
  • село Пазено;
  • село Привілля;
  • село Федорівка Друга;
  • село Хромівка.

Загальна кількість погоджених компенсацій за зруйноване житло мешканцям громади за вересень 2026 року досягла 17.

Нагадаємо, Соледарська міська військова адміністрація збирає дані про переселенців із громади з дітьми, аби видати їм подарунки до різдвяних і новорічних свят. Зареєструватися на отримання пакунків можна до 16 жовтня 2026 року включно.

Додати Вільне Радіо як бажане джерело в Google
Завантажити ще...