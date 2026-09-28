Компенсації за зруйноване житло погодили ще двом мешканцям Соледарської громади: що відомо

Знищена домівка та "єВідновлення". Ілюстративний колаж: Вільне радіо

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Соледарська міська ВА затвердила ще два рішення про надання компенсацій за зруйноване житло заявникам із громади. Цього разу сертифікати за програмою “єВідновлення” отримають власники нерухомості у Васюківці й Міньківці.

Про це йдеться у розпорядженні начальника Соледарської міської військової адміністрації №354р від 25 вересня 2026 року.

Обидва села офіційно належать до зони активних бойових дій: цей статус населеного пункту дозволяє місцевій комісії проводити обстеження житла у дистанційному форматі. Водночас позиція аналітиків стосовно Васюківки й Міньківки розходиться з офіційною: DeepState маркує ці села як окуповані.

Загалом на 28 вересня, за офіційним переліком від Мінгромад, у Соледарській громаді переважна більшість населених пунктів вже окупована, у зоні активних бойових дій залишаються наступні:

село Бондарне;

село Васюківка;

село Голубівка;

село Діброва;

село Липівка;

село Міньківка;

село Никифорівка;

село Оріхово-Василівка;

село Пазено;

село Привілля;

село Федорівка Друга;

село Хромівка.

Загальна кількість погоджених компенсацій за зруйноване житло мешканцям громади за вересень 2026 року досягла 17.

Нагадаємо, Соледарська міська військова адміністрація збирає дані про переселенців із громади з дітьми, аби видати їм подарунки до різдвяних і новорічних свят. Зареєструватися на отримання пакунків можна до 16 жовтня 2026 року включно.