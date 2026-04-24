Добропілля у березні 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини

Профільна комісія при Добропільській міській військовій адміністрації схвалила виплату компенсацій за зруйноване житло для 98 мешканців Добропільської громади. Ресурс на придбання нової нерухомості отримають мешканці Добропілля, Білицького, Ганнівки та селища Шевченко. Зі 129 поданих заявок дев’ять відхилили, а ще 22 — призупинили через нестачу інформації. Розповідаємо, власники житла за якими адресами отримають кошти на нову нерухомість.

Інформацію про компенсації журналісти Вільного Радіо отримали з офіційного рішення комісії від 24 квітня 2026 року. Документ оприлюднили на офіційному сайті Добропільської міської військової адміністрації.

Так, згідно з актами технічного звіту компенсації 87 сертифікатів отримають власники приватних і багатоквартирних будинків за такими адресами:

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 15;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 22;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 25;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 36;

місто Добропілля, проспект Шевченка, будинок 1;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 22;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 35;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 41;

місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 20;

місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 22;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 127;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 13;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 14;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 23;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 42;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 3;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 5-а;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 22;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 41;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 42;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 6;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 9;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 12;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 25;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 31;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 35;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 14;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 24;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 3;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 28;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 30;

місто Білицьке, вулиця Незалежності, будинок 30;

місто Білицьке, вулиця Незалежності, будинок 37;

місто Білицьке, вулиця Перемоги, будинок 9;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 29;

приватні будинки по населених пунктах: м. Добропілля, м. Білицьке, сел. Шевченко, с. Ганнівка.

Ще 11 сертифікатів нададуть згідно з актами дистанційного обстеження будинків за адресами:

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 38;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 15;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 17;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 23;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 23;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 8;

приватні будинки по населених пунктах: м. Білицьке.

Дев’ятьом заявникам відмовили через невідповідність наданих ними даних. Ще 22 заяви призупинили: комісії потрібен додатковий час на збір інформації, необхідної для ухвалення рішення.

Як отримати компенсацію через портал “Дія”

Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.

Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами: ‪(093)515-70-11‬ або (093)340-61-41.

Нагадаємо, на квітень 2026-го у Добропільській громаді визнали повністю зруйнованими більш як 370 домівок. Це офіційна цифра, яку посадовці змогли підтвердити за результатами обстеження. Реальна кількість знищеного житла може бути вищою — місцеві продовжують подавати заяви.