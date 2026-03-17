Ісаков — один із 44 працівників галузі з різних регіонів України, яких цього разу відзначив уряд. Ці люди ремонтують мережі, відновлюють водо-, тепло- та газопостачання, ліквідовують наслідки ворожих обстрілів і підтримують роботу критичної інфраструктури — зокрема у прифронтових містах, зазначили у Краматорській ВА.

“Це люди, без яких неможливо уявити стійкість українських громад”, — наголосила Свириденко, подякувавши комунальникам.

Нагадаємо, понад 4,7 тис. комунальників та залізничників отримали додаткові виплати за аварійно-відновлювальні роботи. Перші кошти спрямували фахівцям аварійно-відновлювальних бригад, які працювали у січні.