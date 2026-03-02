Понад 4,7 тис. комунальників та залізничників отримали додаткові виплати за аварійно-відновлювальні роботи

Комунальники. Ілюстративне фото: ДСНС

Перші додаткові виплати спрямували фахівцям аварійно-відновлювальних бригад, які працювали у січні. Йдеться про ліквідацію наслідків атак та відновлення інфраструктури після російських обстрілів.

Про це повідомили на Урядовому порталі.

Там розповіли, що більш як 4,7 тисячі працівників – залізничники, фахівці підприємств тепло- та водопостачання – вже почали отримувати по 20 тисяч гривень додаткової державної підтримки. Йдеться про тих, хто в умовах обстрілів, морозів і цілодобової роботи відновлював електрику, тепло, воду та транспортне сполучення.

“Держава послідовно підтримує тих, хто тримає країну в найскладніші моменти. Комунальники та залізничники працювали у мороз і без сну, щоб у домівках українців знову було світло, тепло й вода. Ці виплати – це знак нашої вдячності та конкретний крок підтримки вашої щоденної самовідданої праці”, – зазначив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Загалом із резервного фонду держбюджету на такі виплати спрямують 246,4 мільйона гривень. Із цієї суми: 94,5 мільйона передбачили для працівників у сфері управління Мінрозвитку, а 151,92 мільйона гривень – для фахівців паливно-енергетичного комплексу.

Нагадаємо, близько 19 тисячами дронів російські війська атакували України упродовж зими 2026 року. На декілька тисяч менше було бомбових атак, ще близько семи сотень – ракети.