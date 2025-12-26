Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У 2025 році в багатьох громадах Донеччини комунальних послуг немає через бойові дії, пошкодження інфраструктури та окупацію територій. В окремих населених пунктах надають лише деякі послуги. Водночас заборгованість мешканців за ЖКГ, сформована у попередні роки або вже під час війни, залишається на обліку підприємств.

Журналісти Вільного Радіо з’ясували, якою є ситуація з боргами за комунальні послуги у громадах області станом на 2025 рік.

Інформацію від громад наші журналісти отримали у відповідь на запити до військових адміністрацій і комунальних підприємств Донеччини.

Громади, де система ЖКГ не працює через війну, а борги залишилися

У 2025 році мешканці Торецької, Курахівської та Новогродівської громад не отримують комунальних послуг внаслідок активних бойових дій, руйнування інфраструктури та окупації частини територій. При цьому борги мешканців, накопичені до зупинки систем чи з початку повномасштабної війни, залишаються на балансі підприємств і місцевої влади.

Комунальникам Торецької громади місцеві жителі заборгували 15,8 мільйона гривень. Йдеться фактично лише про вивезення побутових відходів, яке забезпечує місцеве КП “Комунальник” — решту послуг надавали підприємства, підпорядковані області. Централізованого водопостачання, водовідведення та теплопостачання у громаді немає з лютого 2022 року після пошкодження магістрального водогону Горлівка–Торецьк унаслідок обстрілів. Того ж року припинили подавати газ, а електроенергію давали з перебоями.

У громаді пояснили, що примусове стягнення заборгованості не здійснюють через дію постанови Кабінету міністрів України №206, яка забороняє такі дії на територіях активних бойових дій. Тому ці 15,8 мільйона гривень у 2025 році залишаються лише в бухгалтерському обліку без реальних механізмів погашення.

Схожа ситуація й в окупованій Курахівській громаді, але масштаби там дещо інші. Після зупинки Південнодонбаського водопроводу в лютому 2022 року місто втратило централізоване водопостачання. З 1 січня 2024 року ТОВ “ДТЕК Курахівська ТЕС” більше не могло забезпечувати місто теплом і гарячою водою, а з 1 червня 2024 року підприємство повністю припинило роботу і втратило контроль над майном.

Станом на 1 грудня 2025 року заборгованість мешканців перед Курахівською ТЕС становить 40 714 448 гривень. З них 36 879 398 — борги за тепло і гарячу воду, ще 3 835 050 — за водопостачання.

Ще 3 781 865 гривень місцеві жителі заборгували за управління багатоквартирними будинками, 3 637 274 — за централізоване водовідведення та 740 687 — за вивезення сміття. На початку року сукупний борг за ці послуги був на 35 тисяч гривень більшим.

В окупованій Новогродівській громаді із серпня 2024 року всі підприємства, які надавали комунальні послуги, припинили роботу через загострення бойових дій і виїзд жителів, йдеться у відповіді на інформаційний запит. Однак конкретних сум заборгованості в адміністрації не надали.

Малі громади із “законсервованими” боргами

На тлі мільйонних боргів великих міст вирізняється ситуація у Шахівській сільській громаді. Станом на 1 грудня 2025 року загальна заборгованість населення за всі послуги житлово-комунального господарства тут становить 38 756 гривень. Із них 20 610 — за вивезення сміття, 18 145 — за водопостачання. Такий самий обсяг боргів фіксувався і на 1 січня 2025 року. Протягом року мешканці не сплатили жодної гривні боргів, нарахованих до початку року. Примусове стягнення не застосовували, до судів заборгованість не передавали.

У Вугледарській громаді станом на 1 березня 2022 року, коли комунальна сфера припинила роботу через активні бойові дії, заборгованість жителів становила 54 519 гривень. Із них 45 282 — за теплопостачання, 6 819 — за водопостачання та водовідведення та 2 417 — за вивезення твердих побутових відходів. Станом на грудень 2025-го ця сума залишається такою ж. Роботу з боржниками не ведуть, оскільки комунальні підприємства втратили документацію і програмне забезпечення.

Де комунальні послуги працюють, але борги залишаються

У Дружківській громаді комунальна система функціонує частково. Станом на 1 грудня 2025 року заборгованість за вивезення побутових відходів тут становить 20 303 351 гривню, за утримання будинків і прибудинкових територій — 80 443 828 гривень. Сума поступово зменшується: станом на 1 січня 2025 року борг жителів за сміття становив 25 977 524 гривні, а за утримання будинків — 100 917 319 гривень.

Примусове стягнення застосовували лише щодо утримання будинків: через суди та інші механізми вдалося повернути 72 847 гривень. Борги за сміття примусово не стягували через відсутність у підприємства юриста, зазначили в місцевій адміністрації у відповіді на запит Вільного Радіо.

У Покровській громаді станом на 1 грудня 2025 року загальна заборгованість жителів за комунальні послуги, які надають підприємства громади, становить 290 468 037 гривень. Найбільша частина — 216 474 838 гривень — це борги за тепло перед Покровськтепломережею. Борг за воду перед Покровськводоканалом становить 41 090 653 гривні, за управління багатоквартирними будинками — 14 870 164 гривні, за вивезення сміття — 18 032 382 гривні.

В адміністрації зазначають, що упродовж року сума боргів зросла майже на два мільйони гривень попри те, що мешканці сплатили 962 494 гривні старих боргів.

Примусово у 2025 році стягнули 527 265 гривень, із них 376 594 — за тепло, 144 067 — за воду та 6 604 — за вивезення сміття.

Вивезення сміття як єдина послуга: у невеликих громадах борги без змін

В Удачненській громаді місцеві комунальники опікувалися лише вивезенням побутового сміття. Станом на 1 грудня 2025 року борг мешканців за цю послугу становить 255,270 тисячі гривень. Протягом року ця сума не змінилася — борги не погашали.

У Селидівській громаді ситуація подібна: облік тут ведуть лише за послугою з вивезення побутових відходів. Станом на 1 січня 2025 року борг становив 8 814 495 гривень, а на 1 грудня 2025 року — 8 784 616 гривень. Протягом року мешканці сплатили 29 879 гривень, що становить близько 0,34 відсотка від загальної суми боргу.

На окупованих і прифронтових територіях у 2025 році заборгованість за комунальні послуги фактично не змінюється разом із припиненням їх надання. У громадах, де комунальні підприємства продовжують працювати, борги сягають сотень мільйонів гривень, однак суми, які вдається погасити або стягнути в судовому порядку, становлять лише незначну частину від загального обсягу заборгованості. Більшість таких боргів наразі відображається лише в облікових документах і не має чітких механізмів врегулювання в умовах війни.

