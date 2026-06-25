Конституція України жестовою мовою. Скриншот із відео, оприлюдненого на сайті Верховної Ради

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

До 30-річчя Конституції України Верховна Рада вперше підготувала повний переклад цього закону українською жестовою мовою. Він доступний всім охочим у відеоформаті.

Про це повідомили у пресслужбі Верховної Ради України.

Переклад створили, аби сприяти розвитку безбар’єрного середовища в країні та спростити людям із порушенням слуху вивчення документа.

Над цією адаптацією працювали дев’ятеро перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. До роботи також залучили фахівців із жестової мови та правових експертів. У пресслужбі Верховної Ради стверджують, що це дозволило адаптувати текст Конституції для носіїв жестової мови по всій Україні.

Відео із перекладом триває понад три з половиною години. Його можна переглянути за посиланням на спеціальній сторінці на сайті ВРУ. Для кожної статті та розділу Конституції доступні таймкоди, аби спростити ознайомлення з окремими частинами документа.

День Конституції України святкують 28 червня. Цьогоріч виповнюється 30 років з моменту ухвалення Основного Закону.

Нагадаємо, щоденник загиблої під час облоги Маріуполя Катерини Савенко — про життя та події під час блокади міста — видали окремою книгою. Жінка померла у квітні 2022-го через поранення, яких зазнала під час російського обстрілу.