Щоденник Катерини Савенко про облогу Маріуполя видали окремою книгою

Книга на основі щоденника маріупольки Катерини Савенко. Фото: Маріупольська міськрада

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Щоденник загиблої під час облоги Маріуполя Катерини Савенко — про життя та події під час блокади міста — видали окремою книгою. Жінка померла у квітні 2022-го через поранення, яких зазнала під час російського обстрілу.

Про це повідомили у Маріупольській міськраді.

Там розповіли, що Катерині було 40 років. З 24 лютого 2022 року вона щодня записувала свої думки, переживання та події, які відбувалися навколо під час російської блокади Маріуполя. Вона писала до загибелі свого чоловіка Віталія та власного поранення, через яке згодом і померла.

“У цих записах — 39 днів життя в оточеному місті. Казковий сніг і жах від російських авіаударів. Квітучі крокуси й виснажливі ночі у підвалі. Надія, страх, біль і боротьба за життя”, — йдеться у повідомлені.

29 березня 2022 року будинок подружжя Савенків потрапив під обстріл російських військових. Тоді загинув Віталій Савенко. Катерина померла 4 квітня від поранень.

У міськраді додали, що після смерті жінки два зошити із записами змогла вивезти зі зруйнованого Маріуполя її матір. Сьогодні щоденник зберігається у Музеї “Голоси Мирних”.

“Книга стане ще одним важливим свідченням трагедії Маріуполя та злочинів Росії проти мирних жителів міста”, — резюмували посадовці.

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