Rosa donetzica: у Полтаві 25 червня можна буде послухати кантату на основі історій переселенців Краматорської громади

25 червня у Полтаві представлять кантату на основі історій переселенців Краматорської громади – Rosa donetzica. Вокальний твір складатиметься з голосу, альти та скрипки. Розповідаємо, де можна послухати.

Про ініціативу повідомили на сторінці культурної платформи “Ізоляція”.

25 червня Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського покаже кантату Rosa donetzica — вокальний твір на основі свідчень переселенців, які виїхали з Краматорської громади.

“Шипшина донецька росте на кам’янистих схилах — там, де, здається, нічому не вижити. Ця кантата — про те саме: про пам’ять, яка вкорінюється навіть у вимушеному переміщенні. Твір, у якому документальність поєднується з емоційною відкритістю. Спогади про затишок і природу, турботу і важку працю зустрічаються з нинішніми тривогами та надіями”, — діляться організатори.

Історії переселенців зібрала мисткиня Даша Подольцева, а композитор Олексій Шмурак перетворив їх на кантату для голосу, скрипки та альта. Виконають твір Владислава Павлович, Катерина Березникова та Акім Зварич.

Долучитися до події можна буде о 18:00 за адресою: вул. Конституції, 2, Полтава. Вхід туди вільний.