Контракт для добровольців 60+, присвоєння звань та гарантія посади: що змінили у проходженні військової служби в Україні

З лютого 2026-го в Україні змінили деякі положення щодо проходження військової служби. Так, добровольці віком від 60 років зможуть укласти однорічний контракт, а ще закріпили право служби на обраній посаді. Крім того, уточнили порядок присвоєння чергових звань у скорочені строки. Більше про нововведення — розповідаємо далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з указу на сайті Президента України.

Добровольці 60+ зможуть укласти контракт

Добровольці віком від 60 років під час дії воєнного стану тепер можуть укласти контракт на проходження військової служби. Його термін – 1 рік. Долучитися до лав ЗСУ зможуть ті, кого визнали військово-лікарською комісією придатними до служби за станом здоров’я.

Для прийняття на службу за контрактом добровольці від 60 років мають подати відповідні звернення та листи від командирів військових частин до центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання чи перебування. Водночас, йдеться у документі, якщо добровольця беруть на військову службу за контрактом як офіцера –лист командира частини на укладення контракту надають лише після погодження кандидата Генштабом Збройних Сил України.

Як наголошували у Міноборони, це виключно добровільна ініціатива – про мобілізацію 60-річних не йдеться.

Хто може отримати чергове звання у скорочені строки

Військовий може отримати чергове звання у скорочені строки, якщо:

служить у бойовій частині, яка бере участь у воєнних діях (перелік таких частин визначає Генштаб ЗСУ);

служить у військовій частині, яка не належить до бойового складу, і не менше трьох місяців виконував або виконує бойові (спеціальні) завдання у бойових частинах;

під час дії воєнного стану виконував бойові (спеціальні) завдання у бойових частинах та був визнаний ВЛК непридатними до служби за станом здоров’я або придатними до військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Водночас присвоїти чергове військове звання у скорочені строки під час дії воєнного стану можуть присвоїти:

через 1 рік – для молодшого та старшого сержантського складу (молодший сержант, сержант, старшина 2-ї статті, старшина 1-ї статті), а також молодшого офіцерського складу (молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капітан);

– для молодшого та старшого сержантського складу (молодший сержант, сержант, старшина 2-ї статті, старшина 1-ї статті), а також молодшого офіцерського складу (молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капітан); через 2 роки – для вищого сержантського (майстер-сержант, старший майстер-сержант, головний майстер-сержант), а також старшого офіцерського складу (майор, підполковник, полковник).

Контрактникам закріпили право служити на обраній посаді

Як йдеться в указі президента, військовий, який підписав контракт, гарантовано проходитиме службу не менше шести місяців на обраній посаді.

Водночас призначення на інші посади, зокрема до інших військових частин, можливе тільки за власним бажанням військового або через шість місяців після заміщення такої посади.

Нагадаємо, Міністерство оборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% таких продовжують без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій з боку людини.