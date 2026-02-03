Підтримайте Вільне Радіо
Міністерство оборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% таких продовжують без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій з боку людини.
Про це повідомили на сайті відомства.
Там розповіли, що включно до 2 лютого провели чергове автопродовження. Воно стосувалось як відстрочок, оформлених через “Резерв+”, так і поданих через ЦНАП. Цього разу до механізму додали ще 7 категорій:
Як уточнили у міністерстві, донедавна, щоб продовжити відстрочку, людям доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти в черзі, чекати на розгляд понад тиждень — і так кожні 90 днів. Це створювало зайве навантаження і для громадян, і для військових установ.
Однак тепер у 90% випадків все відбувається без участі людини: підстави перевіряють автоматично через державні реєстри, а відстрочка продовжується без заяв і довідок. Саме ж підтвердження відображається в “Резерв+”.
У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Таким чином, додають у відомстві, черги до ТЦК з питань відстрочок прибрані повністю.
Нагадаємо, Вільне Радіо детально розповідало, що змінюється у правилах оформлення відстрочки.