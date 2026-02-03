Застосунок "Резерв+". Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Міністерство оборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% таких продовжують без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій з боку людини.

Про це повідомили на сайті відомства.

Там розповіли, що включно до 2 лютого провели чергове автопродовження. Воно стосувалось як відстрочок, оформлених через “Резерв+”, так і поданих через ЦНАП. Цього разу до механізму додали ще 7 категорій:

батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;

ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї;

опікуни людини, яку визнано недієздатною;

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи;

люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років; вчителі шкіл.

Як уточнили у міністерстві, донедавна, щоб продовжити відстрочку, людям доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти в черзі, чекати на розгляд понад тиждень — і так кожні 90 днів. Це створювало зайве навантаження і для громадян, і для військових установ.

Однак тепер у 90% випадків все відбувається без участі людини: підстави перевіряють автоматично через державні реєстри, а відстрочка продовжується без заяв і довідок. Саме ж підтвердження відображається в “Резерв+”.

У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Таким чином, додають у відомстві, черги до ТЦК з питань відстрочок прибрані повністю.

