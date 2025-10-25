Ілюстративне фото: Міністерство оборони України

З 1 листопада військовозобов’язані в Україні зможуть оформлювати і продовжувати відстрочки від мобілізації за новими правилами. Тепер більшість відстрочок продовжуватиметься автоматично, а подати документи можна онлайн через застосунок Резерв+ або у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАПі). Паперові довідки з печаткою більше не потрібні.

Про зміни до постанови №560 повідомили на сайті Кабінету міністрів України.

Автоматичне продовження відстрочок

Більшість відстрочок, які вже оформлені, не потрібно буде продовжувати. Це стосується людей, які належать до категорій із незмінними підставами для відстрочки.

Це, зокрема:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки трьох і більше дітей до 18 років;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини);

жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську;

студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищу освіту, а також докторанти й інтерни;

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки;

люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи під час дії воєнного стану;

родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;

люди, незаконно позбавлені волі через агресію РФ;

військові, звільнені з полону.

До кінця жовтня усі, чия відстрочка підпадає під автоматичне продовження, отримають сповіщення через застосунок Резерв+ про те, що відстрочка продовжена. Якщо система не знаходить підтвердження підстав у державних реєстрах — відстрочка не продовжується, і тоді потрібно оновити дані самостійно.

Як оформити відстрочку онлайн через Резерв+

Для тих, хто має смартфон і підходить під категорії, доступне оформлення відстрочок через застосунок Резерв+. Уже можна оформити дев’ять типів відстрочок для:

людей з інвалідністю,

тимчасово непридатних до служби,

багатодітних батьків або батьків дітей з інвалідністю,

людей, які мають чоловіка/дружину з інвалідністю,

жінок або чоловіків, які виховують дитину з інвалідністю, поки інший член подружжя служить у війську,

студентів, докторантів та інтернів,

науковців та педагогів, які працюють на основному місці щонайменше на 0,75 ставки.

Через застосунок необхідно подати заяву, після чого автоматично підтверджуються підстави через дані, які вже є у держави, і формується електронний військово-обліковий документ.

Перелік відстрочок у Резерв+ буде розширюватися, найближчим часом з’являться ще два типи: для тих, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю, та для батьків, які самостійно виховують дитину до 18 років.

Як оформити відстрочку фізично через ЦНАП

Для тих, хто не користується смартфоном або чий тип відстрочки ще не оцифрований, залишаються ЦНАПи. Там адміністратор приймає документи, сканує їх і передає до територіального центру комплектування та спеціальної комісії для ухвалення рішення.

Паперові довідки більше не будуть потрібні

З 1 листопада для відстрочки не потрібні паперові довідки з печаткою. Основним підтвердженням стає електронний військово-обліковий документ у застосунку Резерв+. Якщо смартфона немає, документ можна роздрукувати через Резерв+, портал “Дія” або у ЦНАПі чи ТЦК.

До кінця жовтня ТЦК прийматимуть паперові заяви на оформлення відстрочки, але з 1 листопада подати заяву можна буде лише через Резерв+ або ЦНАП.

