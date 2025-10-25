Підтримайте Вільне Радіо
З 1 листопада військовозобов’язані в Україні зможуть оформлювати і продовжувати відстрочки від мобілізації за новими правилами. Тепер більшість відстрочок продовжуватиметься автоматично, а подати документи можна онлайн через застосунок Резерв+ або у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАПі). Паперові довідки з печаткою більше не потрібні.
Про зміни до постанови №560 повідомили на сайті Кабінету міністрів України.
Більшість відстрочок, які вже оформлені, не потрібно буде продовжувати. Це стосується людей, які належать до категорій із незмінними підставами для відстрочки.
Це, зокрема:
До кінця жовтня усі, чия відстрочка підпадає під автоматичне продовження, отримають сповіщення через застосунок Резерв+ про те, що відстрочка продовжена. Якщо система не знаходить підтвердження підстав у державних реєстрах — відстрочка не продовжується, і тоді потрібно оновити дані самостійно.
Для тих, хто має смартфон і підходить під категорії, доступне оформлення відстрочок через застосунок Резерв+. Уже можна оформити дев’ять типів відстрочок для:
Через застосунок необхідно подати заяву, після чого автоматично підтверджуються підстави через дані, які вже є у держави, і формується електронний військово-обліковий документ.
Перелік відстрочок у Резерв+ буде розширюватися, найближчим часом з’являться ще два типи: для тих, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю, та для батьків, які самостійно виховують дитину до 18 років.
Для тих, хто не користується смартфоном або чий тип відстрочки ще не оцифрований, залишаються ЦНАПи. Там адміністратор приймає документи, сканує їх і передає до територіального центру комплектування та спеціальної комісії для ухвалення рішення.
З 1 листопада для відстрочки не потрібні паперові довідки з печаткою. Основним підтвердженням стає електронний військово-обліковий документ у застосунку Резерв+. Якщо смартфона немає, документ можна роздрукувати через Резерв+, портал “Дія” або у ЦНАПі чи ТЦК.
До кінця жовтня ТЦК прийматимуть паперові заяви на оформлення відстрочки, але з 1 листопада подати заяву можна буде лише через Резерв+ або ЦНАП.
