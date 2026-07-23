Азовське море з супутника навесні 2026-го. Ілюстративне фото: Copernicus Brows

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Концентрація нафтопродуктів — вуглеводнів — в Азовському морі може перевищувати норму у 1,8–5,4 раза. Цей показник вдвічі більший, ніж був у 2016 році.

Про це пишу російські медіа з посиланням на дослідження Інституту біології південних морів імені А.О. Ковалевського.

Російські науковці відібрали проби води у різних точках Азовського моря — оприлюднені дані показали, що концентрація нафтопродуктів становила 0,088–0,270 мг/л. Фактично вуглеводні перевищили допустимі норми у 1,8 – 5,4 раза.

У дослідженні також зазначається, що частину цих забруднювачів розкладають мікроорганізми. Однак нинішня концентрація удвічі перевищує показники 2016 року.

Для довідки: За російськими держстандартами, у гідрохімічних дослідженнях терміни “вуглеводні” та “нафтопродукти” часто вживають як синоніми. Це пов’язано з методикою вимірювання: стандартні методи аналізу (ІЧ-спектрометрія, флуориметрія, гравіметрія) визначають сумарну концентрацію неполярних вуглеводневих сполук у воді, які потрапляють туди переважно внаслідок розлиття палива, стоків з суден чи промислових викидів.

Як стверджують у Маріупольській міськраді, місцеві жителі регулярно повідомляють про потрапляння до Азовського моря каналізаційних стоків і мазуту. Забруднення моря та річок призводить до руйнування природної екосистеми регіону й масового скорочення популяцій риби.

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Нагадаємо, Арбітражний трибунал ухвалив фінальне рішення у справі України проти Росії щодо порушення прав прибережної держави. Суд відхилив претензії країни-агресорки на українські акваторії та офіційно визнав, що окупанти порушили Конвенцію ООН з морського права.