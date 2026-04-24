Костянтинівська амбулаторія тепер працює у Дніпрі: як потрапити на прийом

Ганна Назарова
Амбулаторія Костянтинівського ЦПМСД запрацювала у Дніпрі. Там переселенці можуть потрапити на прийом до сімейного лікаря,  отримати “доступні ліки” та пройти базові обстеження. 

 

Про це повідомили у Костянтинівському ЦПМСД.

В амбулаторії переселенці з Костянтинівської громади можуть отримати:

  • консультацію сімейного лікаря;
  • медикаменти за програмою “Доступні ліки”;
  • направлення до вузькопрофільних спеціалістів;
  • базові обстеження;
  • необхідні медичні довідки.

Адреса амбулаторії: Дніпро, вул. Олександра Щербакова (Леоніда Стромцова), буд. 3.

Телефони для запису та довідок: (095) 068-10-83,(095) 588-73-72.

Нагадаємо, амбулаторія Великоновосілківської громади у Дніпрі отримає мільйон дофінансування з бюджету на рік.

