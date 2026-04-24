Костянтинівська амбулаторія тепер працює у Дніпрі: як потрапити на прийом

Амбулаторія Костянтинівського ЦПМСД запрацювала у Дніпрі. Там переселенці можуть потрапити на прийом до сімейного лікаря, отримати “доступні ліки” та пройти базові обстеження.
Про це повідомили у Костянтинівському ЦПМСД.
В амбулаторії переселенці з Костянтинівської громади можуть отримати:
Адреса амбулаторії: Дніпро, вул. Олександра Щербакова (Леоніда Стромцова), буд. 3.
Телефони для запису та довідок: (095) 068-10-83,(095) 588-73-72.
Нагадаємо, амбулаторія Великоновосілківської громади у Дніпрі отримає мільйон дофінансування з бюджету на рік.