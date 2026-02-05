Медичний центр, де працює амбулаторії Великоновосілківської селищної територіальної громади у місті Дніпро. Фото: Великоновосілківська СВА

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Із січня 2026 року у Дніпрі працює амбулаторія Великоновосілківської громади, куди можуть звертатися жителі громади, що виїхали з тимчасово окупованих територій. На підтримку роботи медзакладу цього року з бюджету громади передбачили 1 мільйон гривень.

Про фінансування амбулаторії журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді на запит до Великоновосілківської селищної військової адміністрації.

Кошти заклали в програмі стабілізації роботи центру первинної медико-санітарної допомоги на 2026–2030 роки. Фінансування планують спрямувати на базові потреби медзакладу. Зокрема, йдеться про закупівлю ліків для пільгових категорій пацієнтів, витратних матеріалів, оплату оренди приміщення у Дніпрі, комунальних послуг та енергоносіїв. Це додаткове фінансування, адже амбулаторія заробляє і самостійно (з контрактів з Національною службою здоровʼя України).

Через активні бойові дії та тимчасову окупацію частини території громади надавати медичні послуги на місці вже неможливо. Тому на початку року вирішили відкрити амбулаторію Великоновосілківської селищної територіальної громади у Дніпрі.

Для роботи амбулаторії громада орендувала приміщення площею 19,4 м². Перед відкриттям медзаклад отримав усі необхідні дозволи від Міністерства охорони здоров’я. Також громада підписала договори з НСЗУ — на фінансування медичних послуг у 2025–2027 роках та з Університетською лікарнею у Дніпрі — на проведення лабораторних обстежень у 2026 році.

Прийом пацієнтів в амбулаторії розпочали 06 січня 2026 року. Заклад працює за адресою: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 16, поверх 4, кабінет 410.

Станом на початок року в амбулаторії працюють 10 медичних працівників — 4 сімейні лікарі та 6 медсестер. З медиками вже уклали понад п’ять тисяч декларацій і процес триває.

Записати на прийом можна заздалегідь телефоном. Контакт для запису на прийом: 095-164-77-01 (Акритова Ольга Вікторівна).

Офлайн-прийом пацієнтів здійснюють сімейні лікарі:

Савельєв Олександр Михайлович (050-647-51-45);

Пащенко Ольга Іванівна (050-042-50-56);

Дробна Лідія Іванівна (095-058-98-32).

Онлайн-прийом веде сімейна лікарка Афєндікова Тетяна Григорівна (050-178-38-51).

У закладі можна отримати консультації сімейного лікаря, електронні рецепти за програмою “Доступні ліки”, направлення на аналізи та обстеження, оформити медичні довідки, пройти профілактичні огляди, здати тести на ВІЛ, гепатити та COVID-19, а також отримати інші послуги первинної медичної допомоги.

Начальник Великоновосілківської СВА разом з працівниками амбулаторії в Дніпрі, січень 2026 року. Фото: Сергій Кравченко

Про особливості цьогорічного бюджету Великоновосілківської громади журналісти Вільного Радіо вже писали раніше. У матеріалі можете прочитати про державні субвенції, розширення списку соціальних програм, витрати на апарат, освіту, медицину та армію.

Нагадаємо, що через звільнення лікарів тимчасово призупинила роботу релокована амбулаторія Шахівської громади. Заклад раніше перемістили до Черкаської області. Водночас влада шукає медичних фахівців і закладає кошти на відновлення роботи у 2026 році.