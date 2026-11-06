Костянтинівська громада продовжила прийом документів на допомогу до Дня захисників: як отримати

Матеріальна допомога. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Мешканці Костянтинівської громади, а також частина облікованих там переселенців, отримали додатковий час на подачу на матеріальну допомогу до Дня захисників і захисниць України. Людям, які відповідають вимогам, обіцяють одноразові виплати від 5 до 10 тис. грн.

Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.

Раніше документи для отримання цієї підтримки потрібно було подати до 15 листопада включно, однак дедлайн подовжили майже на місяць — до 10 грудня.

За умовами програми, по 10 тис. грн отримають люди з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій зі статусом, встановленим відповідно до Закону “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. Для інвалідів війни це пункт 11 частини другої статті 7 закону, для учасників бойових дій — пункти 19–25 частини першої статті 6.

По 5 тис. грн передбачили дітям зниклих безвісти за особливих обставин і дітям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. Допомогу виплачують дітям до 18 років, а також людям віком від 18 до 23 років, якщо вони навчаються за денною формою.

Обов’язкова умова: звернутися за цією виплатою можуть люди, зареєстровані або задекларовані в Костянтинівській міській територіальній громаді, а також переселенці, які стоять на обліку в громаді, якщо зареєстроване місце проживання останніх — окупована до 24 лютого 2022 року територія.

Усім заявникам для подачі на допомогу потрібно підготувати копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання та копія документа з реєстраційним номером облікової картки платника податків (РНОКПП). Решта документів залежить від категорії заявника:

учасникам бойових дій та людям з інвалідністю внаслідок війни: пільгове посвідчення або витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, а якщо там немає посилання на норму Закону, ще й документ про участь у відповідних заходах;

всім дітям: свідоцтво про народження та РНОКПП;

конкретно дітям зниклих безвісти: витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

людям віком 18-23 роки: довідка про денну форму навчання.

Усім заявникам також потрібні банківські реквізити для виплати. Довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи додають за наявності.

Документи треба надсилати поштою, адресу для цього можна дізнатися після особистого дзвінка до управління соціального захисту Костянтинівської міської ради. Журналістам Вільного Радіо пояснили у відомстві, що цю адресу не публікують назагал, аби після особистої розмови із заявниками запевнитись, що вони не допустили помилок у зборі документів.

Отримати ці консультації та дізнатися адресу для документів можна за телефонами:

075 218 44 32;

050 586 24 49;

099 273 67 82;

099 806 78 19.

Управління працює з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00, у п’ятницю — з 08:00 до 15:45, перерва — з 12:00 до 12:45.

Нагадаємо, напередодні в Костянтинівській громаді розширили перелік жителів, які можуть отримати матеріальну допомогу з місцевого бюджету. Йдеться про дві окремі виплати: від 10 до 15 тисяч гривень на придбання твердого палива та 5 тисяч гривень для людей з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах. Подати заяви на обидві виплати можна до 10 грудня 2026 року. Журналісти Вільного Радіо розповіли окремо, хто має право на гроші та які документи знадобляться.