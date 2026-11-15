Котельні Донеччини можуть підключити до генераторів через проблеми з електропостачанням

Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Фото: пресслужба Донецької ОВА

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На Донеччині розглядають можливість підключення котелень до резервних генераторів, якщо через обстріли не вдасться відновити стабільне електропостачання, а температура повітря знизиться. Водночас опалювальний сезон у Краматорську та Слов’янську залишається складним через пошкодження інфраструктури.

Про це розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в інтерв’ю “Главкому”.

За його словами, ситуація з електропостачанням на Донеччині залишається нестабільною. На момент інтерв’ю без світла були 276 населених пунктів області. Аварійні бригади продовжують відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація, зокрема у Слов’янську та Краматорську.

Через російські обстріли й пошкодження інфраструктури забезпечити стабільне опалення в цих містах складно. Тому обласна влада розглядає альтернативні варіанти.

“Якщо температура ще впаде, а відновити стаціонарне енергопостачання не вдасться, розглядаємо варіант підключення котелень в області до резервних генераторів”, — зазначив Вадим Філашкін.

Водночас для жителів, які залишилися без теплопостачання, у громадах є альтернативні обігрівачі — буржуйки та булер’яни. За словами очільника ОВА, за потреби та за зверненнями людей їх можуть використовувати для обігріву приміщень. Філашкін додав, що прогнози щодо електропостачання залишаються попередніми, адже ситуація залежить від інтенсивності російських атак та розвитку бойових дій.

Нагадаємо, що у Донецькій області внаслідок бойових дій ввечері 9 листопада постраждав магістральний газопровід — без газу залишилися майже 55 тисяч абонентів на території регіону. Йдеться, зокрема, і про низку котелень.