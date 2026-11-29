Опалювальний сезон. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Окупаційна влада звітує про початок опалювального сезону на Донеччині, підготовлені генератори для котелень та подачу тепла за графіком. Водночас жителі тимчасово захоплених міст у соціальних мережах скаржаться, що в їхніх оселях батареї залишаються холодними, а діти змушені навчатися у верхньому одязі. Деякі люди стверджують, що від початку опалювального сезону тепло не отримували жодного дня.

Журналісти Вільного Радіо проаналізували заяви представників окупаційних структур та зіставили їх із коментарями людей під публікаціями місцевого телеграм-каналу.

Понад тисяча генераторів та запущене опалення: про що звітують окупанти

Ще 27 жовтня ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін заявив про запуск опалення у 17 так званих муніципалітетах. За його словами, для роботи котелень у разі перебоїв з електропостачанням підготували 1252 генератори та 45 блочно-модульних котелень.

Однак уже під цим дописом люди почали повідомляти про відсутність тепла у різних районах окупованого Донецька — Рутченківському, Калинівському, Олександрівському та Юзівському (Кіровському, Калінінському, Ленінському та Ворошиловському відповідно — до перейменування в межах декомунізації та деколонізації).

“Немає опалення! Дали на один день — і досить, але платіжки надішлють на повну суму”, — написала одна з коментаторок (тут і далі цитати перекладені з російської).

Інші дописувачі повідомляли про аварії на тепломережах, непрацюючі котельні, низьку напругу в електромережі та плісняву у квартирах.

“Мікрорайон Широкий, напруга 170, тепла немає, котельня не працює”, — йдеться в одному з коментарів.

Скриншот коментарів під одним із дописів окупаційної влади Донецька щодо запуску опалювального сезону

Люди також ставили під сумнів пріоритети окупаційної влади, яка звітує про благоустрій міст на тлі проблем із базовими комунальними послугами.

“У парки та сквери треба йти, на які гроші витрачають замість генераторів”, — зазначила одна з дописувачок.

Котельні нібито працюють, а в людей тижнями немає тепла

Згодом причини відсутності опалення взявся пояснювати заступник генерального директора окупаційного підприємства “Донбасстеплоенерго” Олексій Вирипаєв.

За його словами, одночасно забезпечити теплом усіх споживачів неможливо через технологічну складність процесу. Перші дні опалювального сезону нібито необхідні для налагодження роботи систем теплопостачання.

Якщо ж котельня працює, а тепло до квартири не надходить, представник підприємства радить звертатися до керуючих компаній, які відповідають за справність внутрішньобудинкових мереж.

Водночас він запевнив, що зі свого боку котельні подають теплоносій за графіком.

У коментарях під цією заявою люди повідомляли, що проблеми з опаленням не зникли навіть за кілька тижнів після початку сезону.

“Але від початку опалювального сезону минуло 16 днів, а батареї жодного разу не відповідали нормі подачі теплоносія. Хто винен і що робити? Засувки відкриті, повітря спущене”, — написала одна з коментаторок.

Інші повідомляли, що причиною відсутності тепла є не лише несправності всередині будинків, а й аварії на теплотрасах та непрацюючі котельні.

“Другий тиждень без опалення на вулиці Бірюзова, тому що немає напруги понад 160, котельня не запускається”, — йдеться в одному з коментарів.

На відсутність тепла за деякими адресами люди скаржилися під кількома різними публікаціями. Дописувачі також повідомляють, що температура у квартирах опускається до 10–12 градусів, а через холод та вологість у приміщеннях навіть не висихає випрана білизна. На тлі відсутності опалення коментатори побоюються, що їм усе одно доведеться сплачувати за послугу, якої вони фактично не отримують.

Діти навчаються у холодних класах, хоча заклади освіти мали отримати тепло першими

Представник “Донбасстеплоенерго” також стверджував, що першочергово тепло подають до дитячих садків, шкіл та лікарень. Лише після цього підключають житлові будинки та інші об’єкти.

Однак повідомлення у місцевих соціальних мережах свідчать, що проблеми з опаленням є й у соціальних закладах.

Зокрема, у телеграм-каналі “Типичный Донецк” опублікували відео Донецької школи мистецтв №4. Як стверджують автори допису, від початку опалювального сезону до закладу жодного разу не подавали тепло, тому діти змушені одягати теплі речі поверх форми.

Під публікацією люди повідомляли про схожі проблеми в інших закладах освіти.

“У класах 10 градусів. У садках те саме”, — написала одна з коментаторок, розповідаючи про ситуацію у Смолянському (до перейменування — Куйбишевському) районі Донецька.

Скриншот коментарів під одним із дописів про відсутність опалення у школах окупованої частини Донеччини

Під іншими дописами люди запитували, коли опалення з’явиться у донецьких школах №44 та №62. Також повідомляли про скорочення навчального дня через холод у приміщеннях та неможливість приготувати їжу для дітей у дитсадках.

Скаржаться на відсутність тепла й за межами окупованого обласного центру. Зокрема, одна з дописувачок повідомила про проблеми з опаленням у школах та дитячій поліклініці Чистякового (колишнього Тореза).

Без тепла, води та світла: чому звіти окупантів не відображають усієї ситуації

У коментарях під різними публікаціями люди повідомляють про одночасну відсутність опалення, води та електроенергії. За таких умов зігріти квартири за допомогою електричних обігрівачів також складно.

“27 годин були без світла. Увімкнули на кілька годин — і знову 12 годин без світла. Опалення не було ще жодного дня, у школі та садку страшенно холодно”, — розповіла одна з коментаторок про ситуацію у Смолянському (до перейменування — Куйбишевському) районі Донецька.

Через окупацію незалежно перевірити наведені людьми дані та встановити точну кількість будинків і соціальних закладів, які залишаються без тепла, неможливо.

Втім, численні скарги під різними публікаціями демонструють розбіжність між звітами окупаційних структур та досвідом людей. Поки окупаційна влада звітує про запуск опалення, люди продовжують запитувати, коли тепло нарешті з’явиться у їхніх оселях.

“Краще напишіть, де воно є! Зрозуміліше буде”, — так одна з реакцій під дописом про відсутність опалення у донецькій школі мистецтв підсумовує настрої частини коментаторів.

Нещодавно майже дві третини котелень на ТОТ Донеччини зупинилися через знеструмлення. Проблеми з теплопостачанням спостерігали в десяти так званих “округах”.

Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.