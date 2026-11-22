Котельні. Ілюстративне фото: з джерел окупантів

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Майже дві третини котелень на тимчасово окупованій частині Донецької області не працюють через знеструмлення. Проблеми з теплопостачанням спостерігали в десяти так званих “округах”. Що відомо про ситуацію — читайте далі.

Про це пишуть окупаційні медіа з посиланням на створену росіянами “Донбастеплоенерго” та фейкове “Міненерго “ДНР”.

Масштабні перебої зі світлом на тимчасово окупованій частині Донецької області розпочалися ще 20 листопада. Через це вже другу добу поспіль в загарбаних містах призупиняються котельні — на ранок 22 листопада було відомо про 208 таких обʼєктів у Донецьку, Макіївці, Єнакієвому, Сніжному, Торезі, Маріуполі та так званих Амвросіївському, Тельманівському, Шахтарському й Волноваському “округах”.

Раніше окупанти заявляли, що впродовж опалювального сезону 2026-2027 років на території фейкової “ДНР” працюватимуть 314 котелень — тобто майже дві третини з них нині призупинили роботу. Відновити подачу тепла планують після завершення ремонтних робіт, однак ситуацію нібито ускладнює загроза дронових атак.

Водночас перебої зі світлом, до прикладу, в тимчасово окупованому Маріуполі виникають вже декілька місяців. Окупанти казали про чергові атаки на енергомережі, а разом із ними — знеструмлення на підстанціях, зокрема “Місто-4” та “Місто-8”. Проблеми зі світлом зупиняють помпові станції, що призводить до перебоїв з подачею води. Тож опалювальний сезон там був “під питанням” ще наприкінці жовтня.

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У бюджеті квазіреспубліки на минулий рік передбачали понад 208 мільйонів рублів (приблизно 115 мільйонів гривень) на будівництво та вдосконалення об’єктів ЖКГ, зокрема тепломереж. На 2026 рік окупаційна адміністрація заклала на цю статтю вже 500 мільйонів рублів (близько 276 мільйонів гривень).

Втім, цих грошей не вистачало на забезпечення теплом місцевих освітніх закладів. Проблеми з опаленням у школах і дитячих садках публічно визнавав ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін. Через морози, заявляв він, зросла кількість скарг, тому ситуацію доручили “взяти на контроль” із виїздами на місця.

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Разом із тим попередній опалювальний сезон на тимчасово окупованій частині регіону проходив на тлі дефіциту води. Тоді людям, які залишаються в окупації, комунальники “ДНР” радили “не піддаватися спокусам” та не зливати теплоносій. Воду в труби подавали з барвником ураніном.

Нагадаємо, комунальники на тимчасово окупованій частині Донецької області не встигають реагувати на всі аварії, тож їм доводиться обирати, де ремонт найпотрібніший. Загалом у сфері ЖКГ т.з. “ДНР” вакантна кожна третя посада, а в окремих установах, зокрема фейковій “Воді Донбасу”, нестача працівників сягає 70–80%.