Окупаційна влада заявляє про 90% підготовку до опалювального сезону в т.зв “ДНР”

Опалення. Ілюстративне фото: depotiphotos

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Багатоповерхівки, соціальні обʼєкти та котельні — усе це нібито майже повністю підготували до опалювального сезону на тимчасово окупованій частині Донецької області. Загарбники оцінюють рівень підготовки у понад 90%.

Про це пишуть пропагандистські медіа з посиланням на Міністерство будівництва та ЖКГ Росії.

Там кажуть, що до опалювального сезону в так званій “ДНР” підготували більш як 22 тисячі багатоповерхівок, ще 1,6 тисячі — обʼєкти соціальної сфери. Також там нібито працюватимуть 314 котелень. Загальний рівень підготовки до осінньо-зимового періоду загарбники оцінюють в 90% та стверджують: “всі заплановані заходи виконують”.

Зазначимо, що у бюджеті квазіреспубліки на минулий рік передбачали понад 208 мільйонів рублів (приблизно 115 мільйонів гривень) на будівництво та вдосконалення об’єктів ЖКГ, зокрема тепломереж. На 2026 рік окупаційна адміністрація заклала на цю статтю вже 500 мільйонів рублів (близько 276 мільйонів гривень).

Втім, цих грошей не вистачало на забезпечення теплом місцевих освітніх закладів. Проблеми з опаленням у школах і дитячих садках публічно визнавав ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін. Через морози, заявляв він, зросла кількість скарг, тому ситуацію доручили “взяти на контроль” із виїздами на місця.

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Разом із тим попередній опалювальний сезон на тимчасово окупованій частині регіону проходив на тлі дефіциту води. Тоді людям, які залишаються в окупації, комунальники “ДНР” радили “не піддаватися спокусам” та не зливати теплоносій. Воду в труби подавали з барвником ураніном.

Нагадаємо, на підконтрольній частині Донецькій області станом на кінець вересня до холодів підготували вже 1 532 об’єкти ЖКГ: це 91% від запланованого у громадах, де безпекова ситуація дозволяє проводити підготовку до холодів. Водночас у ДонОВА ще не розкрили, де саме у регіоні буде централізоване опалення.