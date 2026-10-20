Старт опалювального сезону в окупованому Маріуполі може бути "під питанням": що відомо

Маріуполь. Ілюстративне фото: Маріупольська міськрада

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

В тимчасово окупованому Маріуполі декілька місяців спостерігають перебої зі світлом — це може вплинути на старт опалювального сезону. Від стабільної роботи енергетики залежить робота котелень та помпового обладнання.

Про це пишуть в Маріупольській міськраді.

Там вказують, що перебої зі світлом в тимчасово окупованому місті виникають вже декілька місяців. Так званий “уряд “ДНР” заявляв про чергове атаки на енергомережі, а разом із ними — знеструмлення на підстанціях, зокрема “Місто-4” та “Місто-8”. Днями через відсутність напруги в Маріуполі вже зупиняли рух трамваїв.

За словами представників міської ради, особливо гостра ситуація склалася на Лівобережжі: до 30 жовтня окупанти оголосили про щодення знеструмлення для понад 20 тисяч абонентів. Вони триватимуть з 8 до 17 години через ремонт високовольтних мереж.

Як пояснюють посадовці, проблеми зі світлом зупиняють помпові станції, що призводить до перебоїв з подачею води. Тож початок опалювального сезону поки “під питанням”:

“Робота котелень та насосного обладнання повністю залежить від стабільного електропостачання та тиску в мережах водопроводу. Якщо систему знеструмлюватиме щодня або ставатимуться систематичні аварії, опалювальний сезон опиниться під загрозою провалу. Минулої зими в окупованому Маріуполі вже регулярно виходили з ладу котельні та фіксувалися постійні пориви, через що значна частина містян залишалася без тепла. Нинішня ситуація показує, що загарбники виявилися повністю неготові до нового опалювального сезону”.

Водночас так званий “голова Маріуполя” Антон Кольцов у своїх соціальних мережах заявляє, що “опалювальний сезон у місті розпочнеться відповідно до встановлених норм”. Загарбники нібито почнуть подавати тепло після того, як середньодобова температура повітря опуститься нижче +8 °C: вона має триматися на такому рівні упродовж пʼяти діб.

“Паралельно з цим фахівці приступають до поетапного наповнення систем опалення в багатоквартирних будинках та на об’єктах соціальної інфраструктури. Для забезпечення безперебійної роботи всі ремонтні бригади переведені на посилений режим роботи”, — стверджує Кольцов.

Нагадаємо, багатоповерхівки, соціальні обʼєкти та котельні — усе це нібито майже повністю підготували до опалювального сезону на тимчасово окупованій частині Донецької області. На кінець вересня загарбники оцінювали рівень підготовки у понад 90%.