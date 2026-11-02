Що відбувається з комунальною сферою в “ДНР” і які зарплати пропонують працівникам

Яких працівників не вистачає в комунальній сфері “ДНР” у 2026 році та які зарплати пропонують. Колаж: Вільне Радіо

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Комунальники на тимчасово окупованій частині Донецької області не встигають реагувати на всі аварії, тож їм доводиться обирати, де ремонт найпотрібніший. Загалом у сфері ЖКГ т.з. “ДНР” вакантна кожна третя посада, а в окремих установах, зокрема фейковій “Воді Донбасу”, нестача працівників сягає 70–80%. Журналісти Вільного Радіо проаналізували, скільки комунальників бракує в окупаційних установах, які саме посади зараз відкриті та скільки грошей пропонують за роботу двірником чи інженером.

У т.з. “ДНР” бракує 13 тисяч працівників комунальної сфери

19 березня 2026 року ватажок т.з. “ДНР” Денис Пушилін заявив, що в комунальній сфері фейкової республіки працюють понад 25 тисяч людей, але ще 13 тисяч робочих місць залишаються незайнятими.

Подолати нестачу працівників Пушилін обіцяв, зокрема, за допомогою залучення студентів: їх заохочують проходити практику в тамтешніх комунальних установах і залишатися там працювати.

“За минулий рік практику на підприємстві «Донбастеплоенерго» пройшов 241 студент, 24 з них влаштувалися на роботу. <…> Перед нами поставлено завдання від нашого президента — досягти середньоросійського показника, і ми рухаємося в цьому напрямку. Для себе ставимо ще вищі цілі — вищі за середньоросійські”, — казав тоді ватажок псевдореспубліки.

30 вересня 2022 року російський лідер Володимир Путін підписав низку документів про незаконну анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Відтоді ці території країна-агресорка вважає своїми суб'єктами, які підпорядковуються російському президенту.

У липні 2026 року окупаційні медіа стверджували, що від початку року через філії фейкової компанії “Донбастеплоенерго” пройшли 220 студентів. Однак лише 11 вирішили працевлаштуватися. Серед спеціальностей — електромонтери, зварювальники, слюсарі та фахівці з мехатроніки.

Заяви окремих комунальних підприємств про пошук працівників з’являються регулярно. Наприклад, в Амвросіївці комунальне підприємство з благоустрою шукало економіста, бухгалтера, водія спецтранспорту, майстра з благоустрою, електромонтера, енергетика, екскаваторника і тракториста.

На початку жовтня 2026 року “заступниця голови” фейкового уряду “ДНР” Лариса Толстикіна заявила, що служба зайнятості загалом має близько 24 тисяч вакансій щомісяця, і понад половину з них становлять робітничі професії. Серед фахівців, яких бракує найбільше, вона назвала слюсарів різних спеціалізацій.

Через нестачу комунальників на окупованій частині Донеччині не встигають з плановими ремонтами

За словами Пушиліна, для модернізації сфери ЖКГ окупаційна влада підготувала понад 2 тисячі “точок росту”. Як саме планують поліпшувати ситуацію, він не уточнив, але додав, що реалізувати “2 тисячі покращень” планують до 2030 року.

Утім, поки що видимих результатів цього рішення немає. У вересні 2026 року “головний інженер” підконтрольної окупантам “Води Донбасу” Сергій Мокрий заявив, що замість необхідних 177 бригад на водопровідних мережах працюють лише 50–60. У кожній бригаді — по 2–3 людини замість 4–5, як має бути за нормативами.

Таким чином, нестача працівників на водопровідних мережах сягає від 75 до 89%.

До кінця 2026 року підприємство нібито планує замінити близько 200 км водопровідних мереж. Однак через брак працівників ремонтні бригади не можуть охопити всі потреби. Тому, коли на водогонах одночасно стається кілька аварій, доводиться обирати, на яку виїжджати насамперед, а яку відкласти.

Які зарплати пропонує окупаційна влада працівникам сфери ЖКГ

На окупованій території є кілька сайтів-агрегаторів вакансій, і всі вони демонструють схожі тенденції. Так, на одному з сайтів лише в однієї компанії є 209 вакансій від “Єдиного регіонального фонду управління багатоквартирними будинками” в 14 окупованих населених пунктах.

Найчастіше шукають слюсарів-сантехніків, покрівельників і зварювальників. Заявлені зарплати — від 27 093 до 73 539 рублів (орієнтовно від 15 041 до 40 828 гривень).

Скільки пропонують двірникам та іншим працівникам з обслуговування будинків

Серед вакансій комунальних підприємств, що обслуговують будинки, найменшу зарплату пропонують двірникам у Дебальцевому — до 28 тисяч рублів (15 545 грн). Досвіду роботи або спеціалізованих навичок від кандидатів не вимагають. Очікують лише комунікабельності та дисциплінованості. Стільки ж готові платити прибиральникам вулиць у Маріуполі.

Найбільшу зарплату обіцяють інженеру з організації експлуатації, обслуговування та ремонту будівель і споруд у Донецьку — 73 539 рублів (40 828 грн). Для цієї посади потрібні профільна вища освіта (рівень спеціаліста або магістра) та досвід роботи від одного року. Також кандидат має знати закони та інші нормативно-правові акти країни-окупанта, що регулюють ремонт та експлуатацію будівель.

Які зарплати пропонують у сфері водопостачання та теплопостачання т.з. “ДНР”

Улітку 2026 року філія підконтрольної окупантам “Води Донбасу” в Єнакієвому опублікувала перелік вакантних посад і зарплат. Найвищі зарплати вказані у вакансіях водіїв автоцистерни (100 тисяч рублів, або близько 56 тисячі гривень), а найнижчі — у лаборантів (у середньому 29 607 рублів, або 16 448 гривень).

Горлівська філія фейкової “Донбасстеплоенерго” на момент написання матеріалу мала 319 вакансій у різних населених пунктах. Зарплати тут подібні до тих, які пропонують у Єнакієвому. Наприклад, водіям вантажних автомобілів готові платити від 55 до 100 тисяч рублів (від 30 535 до 55 519 грн), а найнижчі зарплати — близько 27 тисяч рублів (14 990 грн) — вказані у вакансіях операторів котелень, контролерів, сторожів та прибиральників.

Які умови пропонують комунальникам на тимчасово окупованій частині Донеччини

В оголошеннях, які можна знайти на сайтах вакансій у жовтні 2026 року, до кандидатів висувають такі вимоги:

професійна освіта та досвід роботи;

відповідальність за технічний стан інфраструктури: якісний ремонт систем опалення, водопостачання, каналізації та електрообладнання.

Роботодавці зі свого боку пропонують працівникам офіційне працевлаштування та соціальні гарантії, а також повну зайнятість. Водночас назвати умови пропозицій прозорими не можна, бо деякі деталі у вакансіях не розкриті. Зокрема, там не завжди є інформація про тривалість зміни, доплати за аварійні виїзди, премії, забезпечення інструментами, транспортом чи спецодягом, а також бронювання від мобілізації на війну проти України.

Росія мусила направити до “ДНР” майже сотню ремонтних бригад

Нестача працівників змушує окупантів просити допомоги в Росії. За словами “головного інженера підпорядкованої окупантам структури “Вода Донбасу” Сергія Мокрого, його підлеглі настільки не справляються з обсягами ремонтних робіт, що на підмогу їм довелося залучити 30 ремонтних бригад із російських “шефів-регіонів”.

У жовтні 2026 року стало відомо, що цьогоріч із Росії загалом направили 92 ремонтні бригади, які працюють у сфері ЖКГ на тимчасово окупованій частині Донецької області. Вони планують залишитися щонайменше на всю зиму, щоб оперативніше реагувати на аварії.

Залучення бригад із Росії свідчить про те, що представники окупаційної влади усвідомлюють: проблему нестачі працівників у т.з. “ДНР” не вдається розв’язати лише шляхом залучення місцевих жителів.

Кадрова криза в комунальній сфері “ДНР” триває роками: самих лише підвищених зарплат недостатньо

Проблеми у сфері ЖКГ окупованої території тривають не перший рік. Дослідження свідчать, що у 2024–2025 роках укомплектованість штату т.з. “Води Донбасу” становила близько 60%. Наприклад, у Донецьку замість 52 необхідних ремонтних бригад тоді працювали лише 9.

Рівень зношеності мереж сягав близько 80%. Понад 13 тисяч кілометрів водопровідних і більш ніж 4 тисячі кілометрів каналізаційних мереж підприємства потребували оновлення, яке не могли провести не лише через брак фінансування, а й через нестачу працівників.

У ще одному аналізі ринку праці фейкової республіки за 2026 рік автори визнають, що роботодавцям важко знайти достатньо кандидатів. Цю проблему не можна розв’язати лише зарплатами у 50–100 тисяч рублів. Важливі також кваліфікація, умови роботи, місце праці та конкуренція з іншими роботодавцями.

Загалом кадрові проблеми т.з. “ДНР” стосуються не лише комунальної сфери. Дослідження російських медіа під красномовним заголовком “Південь без рук” вказують на нестачу працівників у різних галузях. У т.з. “ДНР” про це заявили 48% роботодавців. Головними причинами називають недостатню привабливість зарплат, складнощі із залученням молоді та невідповідність підготовки кандидатів потребам роботодавців.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо також розповідали, як на окупованій частині Донеччини намагаються закрити дефіцит кадрів у медицині. Лікарням у т.з. “ДНР” бракує тисяч медиків.