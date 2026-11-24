Евакуаційна група "Білий Янгол". Фото: поліція Донеччини

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Екіпаж “Білого Янгола” днями евакуював з Краматорської громади ще дві родини з дітьми, одна з яких раніше мешкала в Дружківці. У межах операції правоохоронці допомогли виїхати й іншим містянам, зокрема маломобільним.

Про це повідомили в поліції Донецької області.

За їхніми словами, кількість заявок на евакуацію з Краматорської громади продовжує зростати на тлі погіршення безпекової ситуації. Нині кожен рейс супроводжується постійними вибухами: на евакуаційні групи полюють російські дрони. Попри це, правоохоронці продовжують допомагати людям виїхати з небезпеки.

Зокрема, днями екіпаж “Білий Янгол” евакуював з центральної частини міста двох жінок. Спочатку поліціянтам довелося перечекати масований обстріл — ближні “прильоти” не давали змоги вийти з під’їзду. Дорогою правоохоронці підібрали ще кількох жителів, зокрема маломобільні люди, яких виносили на ношах.

Серед врятованих також була й жінка з дитиною, які раніше тікали від війни з Дружківки, сподіваючись знайти прихисток у Краматорську. Тепер родина виїздить вже вдруге разом зі своїми домашніми улюбленцями, розповіли правоохоронці. На іншій локації вони забрали ще одну сімʼї з малечою.

Поліціянти зазначили, що перед кожним виїздом ретельно прокладають найбезпечніший маршрут, щоб доставити врятованих до транзитних шелтерів. Там евакуйованими опікуються волонтерські організації: гуманітарна місія “Проліска” бере на себе супровід літніх і маломобільних людей, а Save Ukraine допомагає родинам із дітьми дістатися безпечних областей України та знайти там житло.

Нагадаємо, 23 листопада війська країни-агресорки атакували евакуаційну автівку в Краматорську. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще стільки ж зазнали поранень.