Наслідки російського удару по евакуаційній автівці в Краматорську. Фото: Краматорська МВА

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23 листопада війська країни-агресорки атакували евакуаційну автівку в Краматорську. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще стільки ж зазнали поранень.

Про це повідомили у Краматорській міській військовій адміністрації.

За їхніми даними, війська країни-агресорки вдарили по автівці, яка евакуйовувала людей. Внаслідок атаки загинули двоє мешканців Краматорська — чоловік та жінка. Ще двоє людей зазнали поранень. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу.

“Автомобіль мав чітке маркування, яке вказувало на його призначення. Це був транспорт, задіяний в евакуації цивільних людей. Його неможливо було сплутати зі звичайним автомобілем чи транспортом іншого призначення.

Люди, які перебували в цьому автомобілі, намагалися врятуватися. Натомість російська атака обірвала життя двох людей і скалічила ще двох”, — додали у військовій адміністрації.

Як уточнили в прокуратурі Донецької області, окупанти вдарили по евакуаційній автівці о 9:18 ударним FPV-дроном. Через вибух загинула 77-річна пенсіонерка та містянин 68 років. Водночас 69-річна дружина загиблого і чоловік 52 років дістали мінно-вибухові травми й контузії.

Нагадаємо, найближчі 15 років у вʼязниці проведе мешканець Краматорська, який передавав окупантам інформацію про наслідки їхніх атак та розташування Сил оборони. На суді чоловік провину не визнав та заявляв про тиск і побиття зі сторони правоохоронців, однак цю версію не підтвердили. Його визнали винним у державній зраді.