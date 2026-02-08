Повномасштабна війна змінила правила безоплатного отримання землі в Україні. У 2026 році громадяни все ще мають право на приватизацію, однак із суттєвими обмеженнями. Роз’яснюємо, які норми Земельного кодексу наразі не працюють та у яких випадках можна оформити землю під існуючою забудовою.
Законні підстави на отримання земельної ділянки: що змінилося під час війни
Згідно зі статтею 121 Земельного кодексу України, кожен громадянин має право безоплатно отримати землю у приватну власність у межах визначених норм — для ведення особистого селянського господарства, садівництва, будівництва житла тощо.
Однак із початком повномасштабного вторгнення діють тимчасові обмеження.
Під час воєнного стану заборонено:
безоплатно передавати земельні ділянки державної та комунальної власності у приватну власність;
надавати дозволи на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі;
розробляти та затверджувати відповідну документацію.
Ці обмеження запроваджені Законом України №2145-IX і діятимуть до скасування воєнного стану.
Що можна оформлювати під час воєнного стану
Попри загальну заборону, не всі земельні питання “заморожені”. Якщо у вас вже є житловий будинок, садиба або інша нерухомість, ви маєте право:
оформити або уточнити право користування чи власності на землю під цим будинком;
виготовити технічну документацію для приватизації землі під існуючою забудовою (у межах дозволених процедур).
Це не вважається “новим безоплатним отриманням землі”, а є оформленням прав під наявним об’єктом нерухомості.
Щоб приватизувати землю під будинком, потрібно:
Замовити технічну документацію в сертифікованого землевпорядника.
Зареєструвати ділянку в Державному земельному кадастрі.
Подати клопотання до місцевої ради та отримати її рішення.
Зареєструвати право власності через ЦНАП або нотаріуса.
Необхідні документи для приватизації:
заява на приватизацію з вказівкою підстав (точна форма доступна в органі місцевої влади);
паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер;
документи, що підтверджують право на будинок чи споруду (свідоцтво, витяг з реєстру);
графічні матеріали з розташуванням ділянки (можна отримати з кадастрової карти).
Детальні роз’яснення щодо таких випадків надає система Безоплатної правової допомоги (БПД).
Якщо безоплатне отримання землі тимчасово неможливе, громадяни можуть розглядати й інші законні варіанти — оренду або купівлю земельних ділянок. Зокрема, державні та комунальні землі продають і здають в оренду через електронні аукціони системи ProZorro.Sale. Такий спосіб не залежить від дії воєнного стану й дозволяє отримати землю у користування або власність на ринкових умовах.
Поширені помилки під час оформлення земельної ділянки
Більшість відмов люди отримують не через відсутність права на землю, а через помилки в документах або нерозуміння процедури.
Найтиповіші з них:
переплутати безоплатне отримання землі з купівлею або орендою. Це різні процедури з різними підставами й наслідками;
не перевірити статус ділянки на Публічній кадастровій карті. Земля може вже мати власника, бути в оренді або мати обмеження у використанні;
подати заяву без графічних матеріалів. Без схеми розташування ділянки орган місцевого самоврядування має право не розглядати звернення;
ігнорувати обмеження воєнного стану. Подання заяв на безоплатну передачу землі під час дії заборони призводить до формальних відмов і втрати часу;
не доводити процедуру до кінця. Без надання кадастрового номера і реєстрації права в Держреєстрі земля юридично не вважається оформленою.