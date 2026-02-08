Приватизація землі. Ілюстративне фото:Depositphotos

Повномасштабна війна змінила правила безоплатного отримання землі в Україні. У 2026 році громадяни все ще мають право на приватизацію, однак із суттєвими обмеженнями. Роз’яснюємо, які норми Земельного кодексу наразі не працюють та у яких випадках можна оформити землю під існуючою забудовою.

Законні підстави на отримання земельної ділянки: що змінилося під час війни

Згідно зі статтею 121 Земельного кодексу України, кожен громадянин має право безоплатно отримати землю у приватну власність у межах визначених норм — для ведення особистого селянського господарства, садівництва, будівництва житла тощо.

Однак із початком повномасштабного вторгнення діють тимчасові обмеження.

Під час воєнного стану заборонено:

безоплатно передавати земельні ділянки державної та комунальної власності у приватну власність;

надавати дозволи на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі;

розробляти та затверджувати відповідну документацію.

Ці обмеження запроваджені Законом України №2145-IX і діятимуть до скасування воєнного стану.

Що можна оформлювати під час воєнного стану

Попри загальну заборону, не всі земельні питання “заморожені”. Якщо у вас вже є житловий будинок, садиба або інша нерухомість, ви маєте право:

оформити або уточнити право користування чи власності на землю під цим будинком;

виготовити технічну документацію для приватизації землі під існуючою забудовою (у межах дозволених процедур).

Це не вважається “новим безоплатним отриманням землі”, а є оформленням прав під наявним об’єктом нерухомості.

Щоб приватизувати землю під будинком, потрібно:

Замовити технічну документацію в сертифікованого землевпорядника. Зареєструвати ділянку в Державному земельному кадастрі. Подати клопотання до місцевої ради та отримати її рішення. Зареєструвати право власності через ЦНАП або нотаріуса.

Необхідні документи для приватизації:

заява на приватизацію з вказівкою підстав (точна форма доступна в органі місцевої влади);

паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер;

документи, що підтверджують право на будинок чи споруду (свідоцтво, витяг з реєстру);

графічні матеріали з розташуванням ділянки (можна отримати з кадастрової карти).

Детальні роз’яснення щодо таких випадків надає система Безоплатної правової допомоги (БПД).

Зразок заяви на приватизацію земельної ділянки під наявним об’єктом нерухомості

Якщо безоплатне отримання землі тимчасово неможливе, громадяни можуть розглядати й інші законні варіанти — оренду або купівлю земельних ділянок. Зокрема, державні та комунальні землі продають і здають в оренду через електронні аукціони системи ProZorro.Sale. Такий спосіб не залежить від дії воєнного стану й дозволяє отримати землю у користування або власність на ринкових умовах.

Поширені помилки під час оформлення земельної ділянки

Більшість відмов люди отримують не через відсутність права на землю, а через помилки в документах або нерозуміння процедури.

Найтиповіші з них:

переплутати безоплатне отримання землі з купівлею або орендою. Це різні процедури з різними підставами й наслідками;

не перевірити статус ділянки на Публічній кадастровій карті. Земля може вже мати власника, бути в оренді або мати обмеження у використанні;

подати заяву без графічних матеріалів. Без схеми розташування ділянки орган місцевого самоврядування має право не розглядати звернення;

ігнорувати обмеження воєнного стану. Подання заяв на безоплатну передачу землі під час дії заборони призводить до формальних відмов і втрати часу;

не доводити процедуру до кінця. Без надання кадастрового номера і реєстрації права в Держреєстрі земля юридично не вважається оформленою.

