КП з Миколаївки заборгувало постачальнику понад 3,5 млн грн за електроенергію: суд зобов’язав повернути гроші

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Комунальне підприємство “Сервіскомуненерго” не оплатило рахунки за жовтень і листопад 2025-го. Майже рік потому суд зобовʼязав його погасити борг і виплатити компенсацію за затримку розрахунків.

Відповідне рішення журналісти Вільного Радіо знайшли в документах Господарського суду Донецької області.

У січні минулого року Сервіскомуненерго уклало договір на постачання електроенергії з компанією “Ясно+”. Згідно з ним, постачальник мав живити електроустановки підприємства до кінця року. Натомість Сервіскомуненерго мало щонайменше 5 робочих днів на оплату після отримання розрахунків, які постачальник мав надсилати щомісяця.

Але разом із договором сторони підписали комерційну пропозицію, умови якої є пріоритетними над умовами договору. Згідно з нею, підприємство має самостійно формувати рахунки в “Особовому кабінеті” й сплачувати за ними не пізніше, ніж через 5 робочих днів після завершення місяця, за який проводять оплату. Утім, свій кабінет Сервіскомуненерго не зареєстрував.

Постачальник усе одно надсилав підприємству рахунки, хоч робив це із запізненням. Та навіть так КП сплачувало за послугу не одразу — принаймні, так було наприкінці строку дії договору (за додатковою угодою його вирішили розірвати після листопада). Так, борг за вересень Сервіскомуненерго погасило вже у грудні. Ці гроші також частково зарахували за жовтень, проте суттєва частина боргу за цей місяць і за весь листопад залишилася несплаченою. Загалом заборгованість склала понад 3,5 млн грн.

Аби отримати свої кошти, постачальник звернувся до суду й надав необхідні докази. Натомість Сервіскомуненерго навіть не надіслало відзив на позовну заяву. Відтак суд вирішив стягнути з підприємства всю суму боргу й компенсаційні виплати на понад 55,7 тис. грн. Крім того, Сервіскомуненерго мусить сплатити судовий збір у 43 тис. грн.

Утім, представники підприємства ще можуть оскаржити рішення. Зробити це вони можуть до 10 листопада цього року.

Нагадаємо, на початку 2026 року в бюджеті Миколаївської громади закладали 9,2 млн грн на підтримку своїх КП. Зокрема, там планували виділити 2,5 млн грн для Сервіскомуненерго на оплату за спожиту електроенергію та послуги з її розподілу за 2025 рік.