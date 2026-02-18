Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Працівникам “Сервіскомуненерго” з громади врешті зможуть доплатити зарплату за попередній рік. Борг перекриють коштами з бюджету, адже з нинішніми недоплатами населення за послуги підприємства не справляються самостійно. “Комунальник” теж підтримають фінансово.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження голови Миколаївської міської ВА.

Під час планування бюджету Миколаївської громади на 2026 рік на фінансову підтримку КП попередньо розраховували виділити 13 мільйонів гривень. Ці кошти мали піти на погашення заборгованості по заробітній платі й комунальні послуги. Втім, на сплату всіх боргів цього б не вистачило.

“Загальна сума для цього має складати близько 80 мільйонів гривень, а в бюджеті таких коштів немає. Тож це саме на поточні витрати, бо зараз комунальні підприємства отримують лише 40% оплати від населення й наразі не спроможні покрити це самостійно”, — розповів в інтервʼю журналістам Вільного Радіо заступник начальника Миколаївської МВА Дмитро Терещенко.

Та після затвердження бюджету допомогу КП зменшили — загалом на неї заклали 9,2 мільйона гривень. Не змінилася ця сума й після внесених змін. Розподілили гроші так:

3,4 мільйона гривень — КП “Сервіскомуненерго” на погашення заборгованості по заробітній платі з нарахуваннями за 2025 рік;

2,5 мільйона гривень — КП “Сервіскомуненерго” на оплату за спожиту електричну енергію та послуги з її розподілу за 2025 рік;

2,3 мільйона гривень — КП “Сервіскомуненерго” на оплату за спожиту електричну енергію та послуги з її розподілу;

1 мільйон гривень — фінансова підтримка КП “Комунальник”.

